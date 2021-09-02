https://ria.ru/20210902/putin-1748303701.html

Тему инфляции Путин держит на личном контроле, заявил Песков

Тему инфляции Путин держит на личном контроле, заявил Песков - РИА Новости, 02.09.2021

Тему инфляции Путин держит на личном контроле, заявил Песков

Президент России Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию с инфляцией, это обсуждается с кабмином на постоянной основе, заявил журналистам его... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:24

2021-09-02T10:24

2021-09-02T10:25

экономика

владивосток

владимир путин

дмитрий песков

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин держит на личном контроле ситуацию с инфляцией, это обсуждается с кабмином на постоянной основе, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Тему инфляции президент держит на постоянном контроле, личном контроле. Это тема, которую он обсуждает с руководством правительства на регулярной основе", - сказал он на полях ВЭФ."Инфляция действительно выросла. Вместе с тем, есть основания быть уверенными в том, что благодаря мерам, которые принимают Центробанк и правительство, в обозримой перспективе инфляция вернется в те рамки, которые были изначально заданы", - сказал он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/inflyatsiya-1748276264.html

https://ria.ru/20210825/inflyatsiya-1747178855.html

владивосток

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экономика, владивосток, владимир путин, дмитрий песков, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2021 (вэф)