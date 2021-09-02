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Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке
Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке - РИА Новости, 02.09.2021
Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке
Президент России Путин в четверг примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:11
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владимир путин
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Путин в четверг примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня будет видеоконференция у президента в связи с открытием логистического центра гелиевых контейнеров во Владивостоке", - сказал он.
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владимир путин, дмитрий песков, россия
10:11 02.09.2021
 
Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке

Путин примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума "Армия-2021"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Путин в четверг примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня будет видеоконференция у президента в связи с открытием логистического центра гелиевых контейнеров во Владивостоке", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
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