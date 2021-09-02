https://ria.ru/20210902/putin-1748301437.html
Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке
Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке - РИА Новости, 02.09.2021
Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке
Президент России Путин в четверг примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:11
2021-09-02T10:11
2021-09-02T10:11
владимир путин
дмитрий песков
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Путин в четверг примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня будет видеоконференция у президента в связи с открытием логистического центра гелиевых контейнеров во Владивостоке", - сказал он.
https://ria.ru/20210901/putin-1748153855.html
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владимир путин, дмитрий песков, россия
Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке
Путин примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке