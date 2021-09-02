https://ria.ru/20210902/putin-1748301437.html

Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке

Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке - РИА Новости, 02.09.2021

Путин примет участие в открытии логистического центра во Владивостоке

Президент России Путин в четверг примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:11

2021-09-02T10:11

2021-09-02T10:11

владимир путин

дмитрий песков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746883883_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_3b36fc1442ba870d772357eccc4f4cf1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Президент России Путин в четверг примет участие в видеоконференции открытия логистического центра во Владивостоке, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Сегодня будет видеоконференция у президента в связи с открытием логистического центра гелиевых контейнеров во Владивостоке", - сказал он.

https://ria.ru/20210901/putin-1748153855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, дмитрий песков, россия