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Новости Подмосковья
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Каклюгина: психологи Подмосковья расскажут как избежать школьного буллинга
Каклюгина: психологи Подмосковья расскажут как избежать школьного буллинга - РИА Новости, 02.09.2021
Каклюгина: психологи Подмосковья расскажут как избежать школьного буллинга
Команда психологов в сентябре проведет во всех округах Подмосковья встречи, посвященные проблеме школьного буллинга, сообщила министр социального развития... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:49
2021-09-02T17:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Команда психологов в сентябре проведет во всех округах Подмосковья встречи, посвященные проблеме школьного буллинга, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина."Мы этому отдельное внимание выделяем, очень пристальное. И вот в сентябре вся наша команда психологов, во всех округах наших городских проведем встречи и расскажем соответственно… что с этим делать", - рассказала Каклюгина в эфире радио "Говорит Москва".Также министр напомнила о существовании программ, в рамках которых учителей обучают выявлять буллинг по специальным маркерам, после чего начинается работа с психологом и родителями.
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московская область (подмосковье)
17:49 02.09.2021
 

Каклюгина: психологи Подмосковья расскажут как избежать школьного буллинга

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиМинистр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Команда психологов в сентябре проведет во всех округах Подмосковья встречи, посвященные проблеме школьного буллинга, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина.
"Мы этому отдельное внимание выделяем, очень пристальное. И вот в сентябре вся наша команда психологов, во всех округах наших городских проведем встречи и расскажем соответственно… что с этим делать", - рассказала Каклюгина в эфире радио "Говорит Москва".
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Также министр напомнила о существовании программ, в рамках которых учителей обучают выявлять буллинг по специальным маркерам, после чего начинается работа с психологом и родителями.
 
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