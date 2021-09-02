https://ria.ru/20210902/psikhologi-1748407352.html

Каклюгина: психологи Подмосковья расскажут как избежать школьного буллинга

Каклюгина: психологи Подмосковья расскажут как избежать школьного буллинга - РИА Новости, 02.09.2021

Каклюгина: психологи Подмосковья расскажут как избежать школьного буллинга

Команда психологов в сентябре проведет во всех округах Подмосковья встречи, посвященные проблеме школьного буллинга, сообщила министр социального развития... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:49

2021-09-02T17:49

2021-09-02T17:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Команда психологов в сентябре проведет во всех округах Подмосковья встречи, посвященные проблеме школьного буллинга, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Каклюгина."Мы этому отдельное внимание выделяем, очень пристальное. И вот в сентябре вся наша команда психологов, во всех округах наших городских проведем встречи и расскажем соответственно… что с этим делать", - рассказала Каклюгина в эфире радио "Говорит Москва".Также министр напомнила о существовании программ, в рамках которых учителей обучают выявлять буллинг по специальным маркерам, после чего начинается работа с психологом и родителями.

https://ria.ru/20210809/shkoly-1745043044.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)