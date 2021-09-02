https://ria.ru/20210902/proekt-1748154491.html
Стартовал проект "Россия: 85 приключений"
Стартовал проект "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 02.09.2021
Стартовал проект "Россия: 85 приключений"
Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект "Россия: 85 приключений", в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:33
2021-09-02T13:33
2021-09-02T14:45
медиа
россия
маргарита симоньян
телеканал rt
ольга любимова
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект "Россия: 85 приключений", в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны. По результатам онлайн-голосования будут определены десять лучших приключений в России."В путешествиях по России меня поражает то, как сильно люди привязаны к родному краю. Это можно назвать ультралокальным патриотизмом. Мы придумали проект "Россия: 85 приключений", чтобы жители даже удаленных уголков страны могли сказать: вот почему вы должны побывать у нас в гостях", – сказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.Проект будет проходить в два этапа. На первом этапе редакция Russia Beyond снимет и опубликует серию роликов о региональных приключениях в России. Часть роликов уже доступна на сайте проекта, а также в аккаунтах проекта в Instagram и TikTok.В соцсетях будет также запущен челлендж "#85приключений". Любой желающий сможет пополнить "библиотеку" историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной природы до гастрономических традиций. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok свое видео с хэштегом #85приключений до 1 марта 2022 года.На втором этапе пройдет онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут десять лучших приключений в России. Итогом проекта станет документальный фильм о России.Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Соответствующее соглашение подписали главный редактор RT Маргарита Симоньян и министр культуры РФ Ольга Любимова на полях ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге.Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, Государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, Группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля".Russia Beyond — онлайн-медиа о России для международной аудитории, входящее в группу проектов RT. Russia Beyond рассказывает об истории России, культуре, обществе, науке, образовании и русском языке. Каждый месяц сайты проекта посещают около 5 млн человек, а охват в соцсетях достигает 90 млн пользователей. Материалы издания выходят на 14 языках.
https://ria.ru/20210824/proekt-1747021470.html
https://ria.ru/20210819/nominatsiya-1746372493.html
https://ria.ru/20210824/proekt-1747021470.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169366_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_39c3b9022035d4ca397ebfbb8a010a71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
медиа, россия, маргарита симоньян, телеканал rt, ольга любимова
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT
, запустило проект "Россия: 85 приключений", в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны.
По результатам онлайн-голосования будут определены десять лучших приключений в России.
"В путешествиях по России меня поражает то, как сильно люди привязаны к родному краю. Это можно назвать ультралокальным патриотизмом. Мы придумали проект "Россия: 85 приключений", чтобы жители даже удаленных уголков страны могли сказать: вот почему вы должны побывать у нас в гостях", – сказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.
Проект будет проходить в два этапа. На первом этапе редакция Russia Beyond снимет и опубликует серию роликов о региональных приключениях в России. Часть роликов уже доступна на сайте проекта
, а также в аккаунтах проекта в Instagram
и TikTok
.
В соцсетях будет также запущен челлендж "#85приключений
". Любой желающий сможет пополнить "библиотеку" историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной природы до гастрономических традиций. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok свое видео с хэштегом #85приключений до 1 марта 2022 года.
На втором этапе пройдет онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут десять лучших приключений в России. Итогом проекта станет документальный фильм о России.
Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Соответствующее соглашение подписали главный редактор RT Маргарита Симоньян
и министр культуры РФ Ольга Любимова на полях ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге.
Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, Государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, Группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля".
Russia Beyond — онлайн-медиа о России для международной аудитории, входящее в группу проектов RT. Russia Beyond рассказывает об истории России, культуре, обществе, науке, образовании и русском языке. Каждый месяц сайты проекта посещают около 5 млн человек, а охват в соцсетях достигает 90 млн пользователей. Материалы издания выходят на 14 языках.