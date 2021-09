https://ria.ru/20210902/proekt-1748154491.html

Стартовал проект "Россия: 85 приключений"

Стартовал проект "Россия: 85 приключений" - РИА Новости, 02.09.2021

Стартовал проект "Россия: 85 приключений"

Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект "Россия: 85 приключений", в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:33

2021-09-02T13:33

2021-09-02T14:45

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Онлайн-медиа Russia Beyond, входящее в телесеть RT, запустило проект "Россия: 85 приключений", в рамках которого будет собрана коллекция приключений в каждом из регионов страны. По результатам онлайн-голосования будут определены десять лучших приключений в России."В путешествиях по России меня поражает то, как сильно люди привязаны к родному краю. Это можно назвать ультралокальным патриотизмом. Мы придумали проект "Россия: 85 приключений", чтобы жители даже удаленных уголков страны могли сказать: вот почему вы должны побывать у нас в гостях", – сказал главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля.Проект будет проходить в два этапа. На первом этапе редакция Russia Beyond снимет и опубликует серию роликов о региональных приключениях в России. Часть роликов уже доступна на сайте проекта, а также в аккаунтах проекта в Instagram и TikTok.В соцсетях будет также запущен челлендж "#85приключений". Любой желающий сможет пополнить "библиотеку" историй рассказом об особенностях своего региона — от уникальной природы до гастрономических традиций. Для этого нужно опубликовать в Instagram или TikTok свое видео с хэштегом #85приключений до 1 марта 2022 года.На втором этапе пройдет онлайн-голосование, в результате которого пользователи выберут десять лучших приключений в России. Итогом проекта станет документальный фильм о России.Генеральным партнером проекта "Россия: 85 приключений" стало Министерство культуры России. Соответствующее соглашение подписали главный редактор RT Маргарита Симоньян и министр культуры РФ Ольга Любимова на полях ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге.Также партнерами проекта выступили Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росзаповедцентр Минприроды России, Ростуризм, Россотрудничество, Государственная компания "Автодор", РИА Новости, документальный телеканал RTД, видеоагентство Ruptly, Группа компаний APPREAL, проект "Это моя земля".Russia Beyond — онлайн-медиа о России для международной аудитории, входящее в группу проектов RT. Russia Beyond рассказывает об истории России, культуре, обществе, науке, образовании и русском языке. Каждый месяц сайты проекта посещают около 5 млн человек, а охват в соцсетях достигает 90 млн пользователей. Материалы издания выходят на 14 языках.

