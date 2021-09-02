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На возведение логистического комплекса в Приморье выделят 30 миллиардов
На возведение логистического комплекса в Приморье выделят 30 миллиардов - РИА Новости, 02.09.2021
На возведение логистического комплекса в Приморье выделят 30 миллиардов
ВЭБ и Севергазбанк согласно пописанному на ВЭФ документу выделят около 30 миллиардов рублей на строительство логистического комплекса на территории Приморского... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:53
2021-09-02T07:53
экономика
приморский край
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэб.рф (вэб)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ и Севергазбанк согласно пописанному на ВЭФ документу выделят около 30 миллиардов рублей на строительство логистического комплекса на территории Приморского края, говорится в сообщении ВЭБа."ВЭБ.РФ, Севергазбанк и ООО "ПЛК "Владивосток" на площадке Восточного экономического форума подписали основные условия финансирования проекта по строительству и эксплуатации крупнейшего современного производственно-логистического комплекса на территории Приморского края. Планируемый объем финансирования, предоставляемого кредиторами, составит около 30 миллиардов рублей. Организатором синдиката выступает ВЭБ.РФ", - сказано в сообщении.В рамках реализации проекта планируется построить резервуарный парк для хранения горюче-смазочных материалов, складской, а также универсальный причальный комплекс, позволяющий принимать суда с дедвейтом до 25 тысяч тонн и производить перевалку нефтепродуктов до 1 миллиона тонн в год. При этом годовой грузооборот генеральных грузов может составить до 1,6 миллиона тонн.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэб.рф (вэб), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:53 02.09.2021
 
На возведение логистического комплекса в Приморье выделят 30 миллиардов

ВЭБ и Севергазбанк выделят 30 миллиардов на возведение логистического комплекса в Приморье

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСклад
Склад - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ и Севергазбанк согласно пописанному на ВЭФ документу выделят около 30 миллиардов рублей на строительство логистического комплекса на территории Приморского края, говорится в сообщении ВЭБа.
"ВЭБ.РФ, Севергазбанк и ООО "ПЛК "Владивосток" на площадке Восточного экономического форума подписали основные условия финансирования проекта по строительству и эксплуатации крупнейшего современного производственно-логистического комплекса на территории Приморского края. Планируемый объем финансирования, предоставляемого кредиторами, составит около 30 миллиардов рублей. Организатором синдиката выступает ВЭБ.РФ", - сказано в сообщении.
В рамках реализации проекта планируется построить резервуарный парк для хранения горюче-смазочных материалов, складской, а также универсальный причальный комплекс, позволяющий принимать суда с дедвейтом до 25 тысяч тонн и производить перевалку нефтепродуктов до 1 миллиона тонн в год. При этом годовой грузооборот генеральных грузов может составить до 1,6 миллиона тонн.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаПриморский крайВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭБ.РФ (ВЭБ)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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