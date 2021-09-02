https://ria.ru/20210902/primore-1748282879.html

На возведение логистического комплекса в Приморье выделят 30 миллиардов

На возведение логистического комплекса в Приморье выделят 30 миллиардов - РИА Новости, 02.09.2021

На возведение логистического комплекса в Приморье выделят 30 миллиардов

ВЭБ и Севергазбанк согласно пописанному на ВЭФ документу выделят около 30 миллиардов рублей на строительство логистического комплекса на территории Приморского... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:53

2021-09-02T07:53

2021-09-02T07:53

экономика

приморский край

владивосток

дальневосточный федеральный университет

вэб.рф (вэб)

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ и Севергазбанк согласно пописанному на ВЭФ документу выделят около 30 миллиардов рублей на строительство логистического комплекса на территории Приморского края, говорится в сообщении ВЭБа."ВЭБ.РФ, Севергазбанк и ООО "ПЛК "Владивосток" на площадке Восточного экономического форума подписали основные условия финансирования проекта по строительству и эксплуатации крупнейшего современного производственно-логистического комплекса на территории Приморского края. Планируемый объем финансирования, предоставляемого кредиторами, составит около 30 миллиардов рублей. Организатором синдиката выступает ВЭБ.РФ", - сказано в сообщении.В рамках реализации проекта планируется построить резервуарный парк для хранения горюче-смазочных материалов, складской, а также универсальный причальный комплекс, позволяющий принимать суда с дедвейтом до 25 тысяч тонн и производить перевалку нефтепродуктов до 1 миллиона тонн в год. При этом годовой грузооборот генеральных грузов может составить до 1,6 миллиона тонн.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/yakutiya-1748276838.html

приморский край

владивосток

россия

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экономика, приморский край, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэб.рф (вэб), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)