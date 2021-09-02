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Напавшего на россиян в Стамбуле турка приговорили к 36 годам тюрьмы

Напавшего на россиян в Стамбуле турка приговорили к 36 годам тюрьмы - РИА Новости, 02.09.2021

Напавшего на россиян в Стамбуле турка приговорили к 36 годам тюрьмы

Гражданин Турции Хасан Юртсевен, ранивший в январе трех российских туристов в Стамбуле, приговорен к 36 годам тюремного заключения, сообщает газета Milliyet. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:31

2021-09-02T14:31

2021-09-02T16:40

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АНКАРА, 2 сен — РИА Новости. Гражданин Турции Хасан Юртсевен, ранивший в январе трех российских туристов в Стамбуле, приговорен к 36 годам тюремного заключения, сообщает газета Milliyet.В конце января в Стамбуле Юртсевен, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на трех граждан России — мужчину и двух женщин, которые получили ранения. Как сообщили в генконсульстве России в Стамбуле, российские туристы были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Напавший был арестован, его обвинили в покушении на убийство.Отмечается, что за покушение на убийство каждого из россиян Юртсевен получил по 12 лет тюремного заключения.

https://ria.ru/20210125/napadenie-1594505746.html

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