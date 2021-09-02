https://ria.ru/20210902/pravitelstvo-1748306244.html
Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2022 год
Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2022 год - РИА Новости, 02.09.2021
Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2022 год
Правительство России утвердило план мониторинга правоприменения на 2022 год, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:34
2021-09-02T10:34
2021-09-02T10:34
политика
курганская область
красноярский край
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило план мониторинга правоприменения на 2022 год, сообщила пресс-служба кабмина."Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением утвердил план мониторинга правоприменения на 2022 год. Эта работа заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практике", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях. План мониторинга формирует Минюст по предложениям министерств, ведомств и регионов."Так, в 2022 году Минфину при участии Банка России предстоит оценить правоприменение в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. К этой работе подключатся в том числе МВД, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что эти же министерства и ведомства должны будут провести анализ правовой ситуации в сфере аренды и лизинга транспортных средств.Помимо этого, по предложению губернаторов Санкт-Петербурга и Курганской области и Законодательного собрания Красноярского края в план мониторинга включили анализ правоприменения в сфере обращения с животными. К этой работе будут подключены Минприроды и Росприроднадзор."Ряд министерств и ведомств, включая Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минцифры, также проведут комплексную оценку законодательства, связанного с использованием цифровых технологий в образовании и госуправлении", - добавили в сообщении.
https://ria.ru/20190903/1558197337.html
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политика, курганская область, красноярский край, министерство финансов рф (минфин россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), михаил мишустин, россия
Правительство утвердило план мониторинга правоприменения на 2022 год
Премьер-министр Мишустин утвердил план мониторинга правоприменения на 2022 год
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Правительство России утвердило план мониторинга правоприменения на 2022 год, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин
своим распоряжением утвердил план мониторинга правоприменения на 2022 год. Эта работа заключается в сборе, анализе и оценке информации о том, как действующие нормы используются на практике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам мониторинга принимаются решения о совершенствовании правового регулирования в тех или иных отраслях. План мониторинга формирует Минюст по предложениям министерств, ведомств и регионов.
"Так, в 2022 году Минфину при участии Банка России предстоит оценить правоприменение в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. К этой работе подключатся в том числе МВД, Минтранс, Федеральная антимонопольная служба", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что эти же министерства и ведомства должны будут провести анализ правовой ситуации в сфере аренды и лизинга транспортных средств.
Помимо этого, по предложению губернаторов Санкт-Петербурга и Курганской области и Законодательного собрания Красноярского края
в план мониторинга включили анализ правоприменения в сфере обращения с животными. К этой работе будут подключены Минприроды и Росприроднадзор.
"Ряд министерств и ведомств, включая Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минцифры, также проведут комплексную оценку законодательства, связанного с использованием цифровых технологий в образовании и госуправлении", - добавили в сообщении.