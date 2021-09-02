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Пожар в Оренбуржье перешел на частные дома
Пожар в Оренбуржье перешел на частные дома - РИА Новости, 02.09.2021
Пожар в Оренбуржье перешел на частные дома
Природный пожар в Шарлыкском районе Оренбургской области уже перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек, возгорание удалось локализовать на РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:49
2021-09-02T11:49
происшествия
шарлыкский район
оренбургская область
природные пожары в россии
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Природный пожар в Шарлыкском районе Оренбургской области уже перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек, возгорание удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о возгорании в населенном пункте Ратчино после перехода пала сухой травы четырех жилых домов и пяти хозпостроек на площади 700 квадратных метров."Огонь с пала сухой растительности площадью 1 гектар перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек", - сказал собеседник агентства.По его словам, по состоянию на 11.20 мск пожар удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
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происшествия, шарлыкский район, оренбургская область, природные пожары в россии
11:49 02.09.2021
 
Пожар в Оренбуржье перешел на частные дома

Природный пожар в Оренбуржье перешел на восемь частных домов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПриродный пожар
Природный пожар - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Природный пожар в Шарлыкском районе Оренбургской области уже перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек, возгорание удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось о возгорании в населенном пункте Ратчино после перехода пала сухой травы четырех жилых домов и пяти хозпостроек на площади 700 квадратных метров.
"Огонь с пала сухой растительности площадью 1 гектар перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по состоянию на 11.20 мск пожар удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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ПроисшествияШарлыкский районОренбургская областьПриродные пожары в России
 
 
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