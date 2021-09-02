https://ria.ru/20210902/pozhar-1748327446.html

Пожар в Оренбуржье перешел на частные дома

Пожар в Оренбуржье перешел на частные дома - РИА Новости, 02.09.2021

Пожар в Оренбуржье перешел на частные дома

Природный пожар в Шарлыкском районе Оренбургской области уже перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек, возгорание удалось локализовать на РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:49

2021-09-02T11:49

2021-09-02T11:49

происшествия

шарлыкский район

оренбургская область

природные пожары в россии

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Природный пожар в Шарлыкском районе Оренбургской области уже перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек, возгорание удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось о возгорании в населенном пункте Ратчино после перехода пала сухой травы четырех жилых домов и пяти хозпостроек на площади 700 квадратных метров."Огонь с пала сухой растительности площадью 1 гектар перешел на восемь частных домов и восемь хозяйственных построек", - сказал собеседник агентства.По его словам, по состоянию на 11.20 мск пожар удалось локализовать на площади в тысячу квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

https://ria.ru/20210902/ivanov-1748294907.html

шарлыкский район

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, шарлыкский район, оренбургская область, природные пожары в россии