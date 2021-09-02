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Захарова напомнила о регулярных атаках против советских памятников в Польше
Захарова напомнила о регулярных атаках против советских памятников в Польше - РИА Новости, 02.09.2021
Захарова напомнила о регулярных атаках против советских памятников в Польше
Прискорбно констатировать, что акты вандализма по отношению к советским мемориальным объектам в Польше происходят регулярно, очередной акт вандализма в городе... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:11
2021-09-02T17:11
2021-09-02T17:11
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Прискорбно констатировать, что акты вандализма по отношению к советским мемориальным объектам в Польше происходят регулярно, очередной акт вандализма в городе Равич - уже четвертый в 2021 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нам стало известно об очередном акте вандализма в отношение советского воинского захоронения в Польше. Это произошло летом на кладбище советских воинов в городе Равич. Там похоронено более полутора тысяч советских военнослужащих, которые погибли в боях за этот самый город и его окрестности в январе 1945 г. Да кто же эти люди, которые совершают подобные страшные деяния? Ведь они же там живут наверняка. Это же не заброшенные с других континентов вурдалаки. Это люди, которые живут в этом городе, которые являются потомками жителей этого города, за будущее которых, за жизни которых полторы тысячи отдали собственные жизни", - сказала она на брифинге в четверг."Хотя мэр города осудил хулиганскую выходку и пообещал, что городские власти устранят ее последствия, до настоящего времени ничего не сделано для приведения памятника в порядок. Прискорбно констатировать, что акты вандализма по отношению к советским мемориальным объектам по-прежнему происходят регулярно. Это уже четвертый такой случай только в этом году", - подчеркнула она.При этом польская сторона зачастую вообще даже не сообщает о фактах вандализма, добавила Захарова."Иногда об этом становится известно с большим опозданием. Освещение обо всех случаях видимо нарушит благостную картину, которую обычно рисуют в Варшаве, рассказывая о якобы уважительном отношении в этой стране к захоронениям погибшим советским воинам. Видимо такая логика. Потому что иного объяснения найти просто невозможно", - отметила она.
https://ria.ru/20210508/voyna-1730710834.html
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в мире, варшава, польша, мария захарова, россия
Захарова напомнила о регулярных атаках против советских памятников в Польше
Представитель МИД Захарова рассказала об атаках против советских памятников в Польше
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Прискорбно констатировать, что акты вандализма по отношению к советским мемориальным объектам в Польше
происходят регулярно, очередной акт вандализма в городе Равич - уже четвертый в 2021 году, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Нам стало известно об очередном акте вандализма в отношение советского воинского захоронения в Польше. Это произошло летом на кладбище советских воинов в городе Равич. Там похоронено более полутора тысяч советских военнослужащих, которые погибли в боях за этот самый город и его окрестности в январе 1945 г. Да кто же эти люди, которые совершают подобные страшные деяния? Ведь они же там живут наверняка. Это же не заброшенные с других континентов вурдалаки. Это люди, которые живут в этом городе, которые являются потомками жителей этого города, за будущее которых, за жизни которых полторы тысячи отдали собственные жизни", - сказала она на брифинге в четверг.
"Хотя мэр города осудил хулиганскую выходку и пообещал, что городские власти устранят ее последствия, до настоящего времени ничего не сделано для приведения памятника в порядок. Прискорбно констатировать, что акты вандализма по отношению к советским мемориальным объектам по-прежнему происходят регулярно. Это уже четвертый такой случай только в этом году", - подчеркнула она.
При этом польская сторона зачастую вообще даже не сообщает о фактах вандализма, добавила Захарова.
"Иногда об этом становится известно с большим опозданием. Освещение обо всех случаях видимо нарушит благостную картину, которую обычно рисуют в Варшаве
, рассказывая о якобы уважительном отношении в этой стране к захоронениям погибшим советским воинам. Видимо такая логика. Потому что иного объяснения найти просто невозможно", - отметила она.