https://ria.ru/20210902/politseyskiy-1748343769.html

В Чувашии пьяный полицейский сбил на служебной машине пешехода

В Чувашии пьяный полицейский сбил на служебной машине пешехода - РИА Новости, 02.09.2021

В Чувашии пьяный полицейский сбил на служебной машине пешехода

Уголовное дело возбудили на старшего участкового уполномоченного отдела полиции Ибресинского района Чувашии, который пьяным сел за руль служебного автомобиля и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:56

2021-09-02T12:56

2021-09-02T12:56

происшествия

дтп

чувашская республика (чувашия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сен - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на старшего участкового уполномоченного отдела полиции Ибресинского района Чувашии, который пьяным сел за руль служебного автомобиля и сбил пешехода, сообщает следственное управление СК РФ по республике.По версии следствия, днем 1 сентября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя служебным автомобилем марки UAZ Patriot, двигаясь по улице Воино-интернационалистов поселка Ибреси, совершил наезд на стоящего на обочине встречной полосы пешехода, прижав его к припаркованному рядом автомобилю "Камаз". В результате 47-летний потерпевший получил тяжелые травмы и был госпитализирован."Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Подозреваемый задержан. Следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.Ранее сообщалось, что по факту произошедшего МВД по Чувашии назначено проведение служебной проверки, принято решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

https://ria.ru/20210831/krazha-1747983143.html

https://ria.ru/20210806/chuvashiya-1744665409.html

чувашская республика (чувашия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, чувашская республика (чувашия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия