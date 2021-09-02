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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210902/podmoskove-1748376423.html
Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов
Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов - РИА Новости, 02.09.2021
Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов
Московская область заняла первое место в экологическом медиарейтинге российских регионов за апрель-июнь, подготовленном Национальной премией в области... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T15:17
2021-09-02T15:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московская область заняла первое место в экологическом медиарейтинге российских регионов за апрель-июнь, подготовленном Национальной премией в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021", сообщается на сайте облправительства.Рейтинг, составленный совместно с компанией "Медиалогия" и ИД "АиФ", основывается на упоминании регионов в СМИ в связи с экологической повесткой.В частности, сообщалось, что в Московской области проходит экоакция "Сдай старую бытовую технику!". Жители могут сдать ненужную технику и выиграть призы, сделав фотографию на пункте приема и разместив ее в соцсетях. А в рамках экопрограммы "Школа утилизации: электроника" на переработку сдано более 350 тонн электроники.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что 70% жителей Московской области собирают мусор раздельно.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
15:17 02.09.2021
 

Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов

© РИА Новости / Григорий СысоевИнтерактивная карта раздельного сбора опасных отходов появилась в Подмосковье
Интерактивная карта раздельного сбора опасных отходов появилась в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московская область заняла первое место в экологическом медиарейтинге российских регионов за апрель-июнь, подготовленном Национальной премией в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021", сообщается на сайте облправительства.
Рейтинг, составленный совместно с компанией "Медиалогия" и ИД "АиФ", основывается на упоминании регионов в СМИ в связи с экологической повесткой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 23:17Новости Подмосковья
Воробьев назвал модернизацию здравоохранения приоритетом в области
В частности, сообщалось, что в Московской области проходит экоакция "Сдай старую бытовую технику!". Жители могут сдать ненужную технику и выиграть призы, сделав фотографию на пункте приема и разместив ее в соцсетях. А в рамках экопрограммы "Школа утилизации: электроника" на переработку сдано более 350 тонн электроники.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что 70% жителей Московской области собирают мусор раздельно.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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