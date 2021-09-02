https://ria.ru/20210902/podmoskove-1748376423.html

Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов

Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов - РИА Новости, 02.09.2021

Подмосковье заняло первое место в экологическом медиарейтинге регионов

Московская область заняла первое место в экологическом медиарейтинге российских регионов за апрель-июнь, подготовленном Национальной премией в области... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:17

2021-09-02T15:17

2021-09-02T15:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150090/85/1500908595_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_e816c108d83514343ba0bfaaf3f0fcc6.jpg

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московская область заняла первое место в экологическом медиарейтинге российских регионов за апрель-июнь, подготовленном Национальной премией в области экологических технологий "ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021", сообщается на сайте облправительства.Рейтинг, составленный совместно с компанией "Медиалогия" и ИД "АиФ", основывается на упоминании регионов в СМИ в связи с экологической повесткой.В частности, сообщалось, что в Московской области проходит экоакция "Сдай старую бытовую технику!". Жители могут сдать ненужную технику и выиграть призы, сделав фотографию на пункте приема и разместив ее в соцсетях. А в рамках экопрограммы "Школа утилизации: электроника" на переработку сдано более 350 тонн электроники.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что 70% жителей Московской области собирают мусор раздельно.

https://ria.ru/20210825/vorobev-1747272416.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев