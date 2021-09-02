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Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО

Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО - РИА Новости, 17.09.2021

Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО

Площадка для игры в хоккей и мини-футбол появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-02T11:56

2021-09-02T11:56

2021-09-17T20:59

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

telegram (приложение)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадка для игры в хоккей и мини-футбол появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что площадка будет работать круглогодично. Летом на месте ледового поля раскатают искусственный газон для игры в мини-футбол.Уточняется, что хоккейная коробка станет частью спортивного кластера, который создаётся в пойме реки Чермянки.

https://realty.ria.ru/20210901/stritbol-1748127880.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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