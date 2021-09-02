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Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО
Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО - РИА Новости, 17.09.2021
Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО
Площадка для игры в хоккей и мини-футбол появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-02T11:56
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадка для игры в хоккей и мини-футбол появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что площадка будет работать круглогодично. Летом на месте ледового поля раскатают искусственный газон для игры в мини-футбол.Уточняется, что хоккейная коробка станет частью спортивного кластера, который создаётся в пойме реки Чермянки.
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москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
11:56 02.09.2021 (обновлено: 20:59 17.09.2021)
 

Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО

© АГН "Москва" / Мобильный репортерБлагоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы
Благоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Площадка для игры в хоккей и мини-футбол появится в пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По просьбам жителей сделали хоккейную коробку площадью порядка 1130 квадратных метров на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Рядом обустраиваем два многофункциональных павильона. Внутри конструкций разместим раздевалки и прокат спортинвентаря, снаружи – трибуны вместимостью почти тысяча зрителей", - говорится в сообщении.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерБлагоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы
Благоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Благоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы
Отмечается, что площадка будет работать круглогодично. Летом на месте ледового поля раскатают искусственный газон для игры в мини-футбол.
"Уже завершили основные земляные работы, смонтировали технологическую плиту с трубопроводами для хладоносителя. Провели испытания системы охлаждения, залили финишный слой бетона и установили борта "коробки". По периметру установим 8 опор освещения и 16 прожекторов. Завершить все основные строительно-монтажные работы планируем в этом квартале", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хоккейная коробка станет частью спортивного кластера, который создаётся в пойме реки Чермянки.
"Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Стритбол - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября, 11:30Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве в пойме реки Чермянки появится площадка для стритбола
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваTelegram (приложение)Городское хозяйство Москвы
 
 
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