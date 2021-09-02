11:56 02.09.2021 (обновлено: 20:59 17.09.2021)
Площадка для хоккея и мини-футбола появится в пойме реки Чермянки в СВАО
© АГН "Москва" / Мобильный репортерБлагоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы
"По просьбам жителей сделали хоккейную коробку площадью порядка 1130 квадратных метров на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Рядом обустраиваем два многофункциональных павильона. Внутри конструкций разместим раздевалки и прокат спортинвентаря, снаружи – трибуны вместимостью почти тысяча зрителей", - говорится в сообщении.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерБлагоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы
Благоустройство поймы реки Яуза и ее притока Чермянки на северо-востоке столицы
Отмечается, что площадка будет работать круглогодично. Летом на месте ледового поля раскатают искусственный газон для игры в мини-футбол.
"Уже завершили основные земляные работы, смонтировали технологическую плиту с трубопроводами для хладоносителя. Провели испытания системы охлаждения, залили финишный слой бетона и установили борта "коробки". По периметру установим 8 опор освещения и 16 прожекторов. Завершить все основные строительно-монтажные работы планируем в этом квартале", - говорится в сообщении.
Уточняется, что хоккейная коробка станет частью спортивного кластера, который создаётся в пойме реки Чермянки.
"Планируется обустроить спортивные площадки, среди которых футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, скейт-парк, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.