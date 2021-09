Little Big, американец и эстонец устраивают вечеринку в клипе "Turn It Up"

https://ria.ru/20210902/pesnya-1748424460.html

Участники питерской панк-поп-рейв-группы Little Big, американский певец Оливер Три и эстонский рэпер Томми Кэш представили в Сети совместный трек "Turn It Up" и РИА Новости, 02.09.2021

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Участники питерской панк-поп-рейв-группы Little Big, американский певец Оливер Три и эстонский рэпер Томми Кэш представили в Сети совместный трек "Turn It Up" и опубликовали на YouTube клип на него. В эксцентричном ролике музыканты с самого утра готовятся к красочной вечеринке в загородном доме: убираются, тренируются и даже успевают почитать. Правда, по лицам персонажей непонятно: рады они празднику или нет. Режиссеры клипа — Алина Пязок, Оливер Три и фронтмен Little Big Илья Прусикин (Ильич). Видео снимали в России. За первые минуты с момента релиза ролик набрал более 60 тысяч просмотров и 15 тысяч лайков. "Круто и зажигательно, для концертов самое то", "Первый клип за долгое время, который хочется пересматривать раз за разом", — поделились впечатлением первые зрители. По словам Оливера Три, он отлично провел время в нашей стране. "Со мной обращались как с русским князем. Пока я не планирую возвращаться в Америку", — заявил он. Он и Little Big также анонсировали совместный мини-альбом под названием "Welcome To The Internet". Его релиз состоится 30 сентября.

