16:18 02.09.2021 (обновлено: 16:29 02.09.2021)
Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами
Представитель сил сопротивления: переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции талибов
© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции "Талибана"*, талибы прекратили диалог, заявил РИА Новости представитель сил сопротивления в провинции Панджер Фахим Дашти.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что талибы решили начать крупную военную операцию в Панджшере после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. По данным телеканала, талибы сочли требования Фронта сопротивления Афганистана неразумными.
"Переговоры были прекращены талибами", - сообщил Дашти.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов говорил РИА Новости, что Москва надеется на снижение напряженность вокруг Панджшера за счет инклюзивного мирного межафганского диалога.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.