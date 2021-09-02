https://ria.ru/20210902/peregovory-1748388673.html

Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами

Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами - РИА Новости, 02.09.2021

Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами

Переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции "Талибана"*, талибы прекратили диалог, заявил РИА Новости представитель сил сопротивления в провинции Панджер... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T16:18

2021-09-02T16:18

2021-09-02T16:29

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции "Талибана"*, талибы прекратили диалог, заявил РИА Новости представитель сил сопротивления в провинции Панджер Фахим Дашти.Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что талибы решили начать крупную военную операцию в Панджшере после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. По данным телеканала, талибы сочли требования Фронта сопротивления Афганистана неразумными."Переговоры были прекращены талибами", - сообщил Дашти.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов говорил РИА Новости, что Москва надеется на снижение напряженность вокруг Панджшера за счет инклюзивного мирного межафганского диалога.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210902/amerika-1748221483.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)