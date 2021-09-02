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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/peregovory-1748388673.html
Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами
Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами - РИА Новости, 02.09.2021
Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами
Переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции "Талибана"*, талибы прекратили диалог, заявил РИА Новости представитель сил сопротивления в провинции Панджер... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T16:18
2021-09-02T16:29
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции "Талибана"*, талибы прекратили диалог, заявил РИА Новости представитель сил сопротивления в провинции Панджер Фахим Дашти.Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что талибы решили начать крупную военную операцию в Панджшере после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. По данным телеканала, талибы сочли требования Фронта сопротивления Афганистана неразумными."Переговоры были прекращены талибами", - сообщил Дашти.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов говорил РИА Новости, что Москва надеется на снижение напряженность вокруг Панджшера за счет инклюзивного мирного межафганского диалога.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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афганистан
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в мире, талибан, афганистан, панджшер (провинция)
16:18 02.09.2021 (обновлено: 16:29 02.09.2021)
 
Силы сопротивления заявили о провале переговоров по Панджшеру с талибами

Представитель сил сопротивления: переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции талибов

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен - РИА Новости. Переговоры по Панджшеру провалились из-за позиции "Талибана"*, талибы прекратили диалог, заявил РИА Новости представитель сил сопротивления в провинции Панджер Фахим Дашти.
Ранее телеканал Al-Jazeera сообщил, что талибы решили начать крупную военную операцию в Панджшере после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. По данным телеканала, талибы сочли требования Фронта сопротивления Афганистана неразумными.
"Переговоры были прекращены талибами", - сообщил Дашти.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. Ахмад Масуд – сын главы "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда, убитого террористами 9 сентября 2001 года.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
Посмотреть
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов говорил РИА Новости, что Москва надеется на снижение напряженность вокруг Панджшера за счет инклюзивного мирного межафганского диалога.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец американскому военному присутствию в Афганистане.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 08:00
США больше не могут воевать. Вот как они собрались править миром
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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