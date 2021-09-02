https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748425721.html

В ООН оценили ситуацию в Панджшере

В ООН оценили ситуацию в Панджшере - РИА Новости, 02.09.2021

В ООН оценили ситуацию в Панджшере

В ООН призывают противоборствующие стороны в афганском Панджшере не допускать потерь среди мирных жителей, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T19:49

2021-09-02T19:49

2021-09-02T19:49

захват власти в афганистане талибами

в мире

оон

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

стефан дюжаррик

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747308148_0:70:1080:678_1920x0_80_0_0_1bb3c9c87bb4446efe6f30c3d4886588.jpg

ООН, 2 сен – РИА Новости. В ООН призывают противоборствующие стороны в афганском Панджшере не допускать потерь среди мирных жителей, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Панджшере, Дюжаррик сказал: "Любые продолжающиеся бои вызывают большое беспокойство у нас – они делают гуманитарную ситуацию сложной, ухудшают ее. Это увеличивает число проблем с доступом для нас".Ранее СМИ сообщили, то движение "Талибан"* планирует вечером в четверг или в ночь на пятницу нанести "окончательный удар" по провинции Панджшер,Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

панджшер (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), стефан дюжаррик, россия, ахмад масуд