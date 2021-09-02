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В ООН оценили ситуацию в Панджшере
В ООН оценили ситуацию в Панджшере - РИА Новости, 02.09.2021
В ООН оценили ситуацию в Панджшере
В ООН призывают противоборствующие стороны в афганском Панджшере не допускать потерь среди мирных жителей, заявил на брифинге официальный представитель генсека... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T19:49
2021-09-02T19:49
2021-09-02T19:49
захват власти в афганистане талибами
в мире
оон
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
стефан дюжаррик
россия
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ООН, 2 сен – РИА Новости. В ООН призывают противоборствующие стороны в афганском Панджшере не допускать потерь среди мирных жителей, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию в Панджшере, Дюжаррик сказал: "Любые продолжающиеся бои вызывают большое беспокойство у нас – они делают гуманитарную ситуацию сложной, ухудшают ее. Это увеличивает число проблем с доступом для нас".Ранее СМИ сообщили, то движение "Талибан"* планирует вечером в четверг или в ночь на пятницу нанести "окончательный удар" по провинции Панджшер,Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, оон, талибан, афганистан, панджшер (провинция), стефан дюжаррик, россия, ахмад масуд
В ООН оценили ситуацию в Панджшере
В ООН призвали не допускать потерь среди мирных жителей в Панджшере