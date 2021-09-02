https://ria.ru/20210902/oon-1748440387.html
Россия отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР
Россия отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР - РИА Новости, 03.09.2021
Россия отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР
Россия отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО), так как ее цель... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-02T22:39
2021-09-02T22:39
2021-09-03T00:19
в мире
оон
сирия
организация по запрещению химического оружия
россия
международный уголовный суд
совет безопасности оон
саракиб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:518:4946:3300_1920x0_80_0_0_9fdb8bf66eb348629046143b16bc8c65.jpg
ООН, 2 сен – РИА Новости. Россия отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО), так как ее цель – отработать политический заказ против сирийских властей, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.В четверг в СБ ООН проходит заседание по сирийскому химическому досье."Корень всех проблем с сирийским химдосье видим в том, что оно уже давно стало для наших западных коллег одним из инструментов наказания неугодных им властей в Дамаске. Поэтому бесполезно искать в нем какую-либо связь с применением или неприменением химоружия на территории Сирии", - сказала Евстигнеева.По ее словам, техсекретариат ОЗХО становится проводником этой недобросовестной политики, превращая организацию "в инструмент наказания тех, кто не нравится отдельным государствам или мешает им в реализации геополитических устремлений".Как отметила Евстигнеева, число доказательств грубых и умышленных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны техсекретариата ОЗХО растет."Самый яркий пример - подтасовки при подготовке печально известного доклада МУС по инциденту в городе Дума в 2018 году. Исправлять их, несмотря на призывы государств-членов ООН и международной общественности, руководство техсекретариата, судя по всему, не намерено", - указала Евстигнеева.В этом же ключе, по ее словам, идет деятельность нелегитимной Группы по расследованию и идентификации (ГРИ ОЗХО), создание которой было продавлено в исполсовете ОЗХО в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия.Евстигнеева подчеркнула, что итоговые продукты Группы не выдерживают никакой критики – в силу политической ангажированности, фактологической недостоверности и технической безграмотности."Цели работы ГРИ - не восстановить реальную картину событий, а подогнать изложение под заключение о виновности Дамаска, то есть, отработать политический заказ. Поэтому мы отвергаем выводы как уже выпущенных докладов ГРИ по Эль-Латамне и Саракибу, так и любые ее будущие продукты", - заявила Евстигнеева.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20210829/shoygu-1747738363.html
https://ria.ru/20210804/deklaratsiya-1744391298.html
https://ria.ru/20210902/shoygu-1748399375.html
сирия
россия
саракиб
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_208:0:4608:3300_1920x0_80_0_0_9b73c154fedffe2f3339511aca8c8993.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, сирия, организация по запрещению химического оружия, россия, международный уголовный суд, совет безопасности оон, саракиб
22:39 02.09.2021 (обновлено: 00:19 03.09.2021)
Россия отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР
Дипломат Евстигнеева: РФ отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР
ООН, 2 сен – РИА Новости. Россия
отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО), так как ее цель – отработать политический заказ против сирийских властей, заявила на заседании СБ ООН
зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.
В четверг в СБ ООН проходит заседание по сирийскому химическому досье.
"Корень всех проблем с сирийским химдосье видим в том, что оно уже давно стало для наших западных коллег одним из инструментов наказания неугодных им властей в Дамаске
. Поэтому бесполезно искать в нем какую-либо связь с применением или неприменением химоружия на территории Сирии", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, техсекретариат ОЗХО становится проводником этой недобросовестной политики, превращая организацию "в инструмент наказания тех, кто не нравится отдельным государствам или мешает им в реализации геополитических устремлений".
Как отметила Евстигнеева, число доказательств грубых и умышленных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны техсекретариата ОЗХО растет.
"Самый яркий пример - подтасовки при подготовке печально известного доклада МУС
по инциденту в городе Дума
в 2018 году. Исправлять их, несмотря на призывы государств-членов ООН
и международной общественности, руководство техсекретариата, судя по всему, не намерено", - указала Евстигнеева.
В этом же ключе, по ее словам, идет деятельность нелегитимной Группы по расследованию и идентификации (ГРИ ОЗХО), создание которой было продавлено в исполсовете ОЗХО в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия.
Евстигнеева подчеркнула, что итоговые продукты Группы не выдерживают никакой критики – в силу политической ангажированности, фактологической недостоверности и технической безграмотности.
"Цели работы ГРИ - не восстановить реальную картину событий, а подогнать изложение под заключение о виновности Дамаска, то есть, отработать политический заказ. Поэтому мы отвергаем выводы как уже выпущенных докладов ГРИ по Эль-Латамне и Саракибу, так и любые ее будущие продукты", - заявила Евстигнеева.
ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб
4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии
сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба
в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.
Россия и правительство Сирии
неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.