https://ria.ru/20210902/oon-1748440387.html

Россия отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР

Россия отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР - РИА Новости, 03.09.2021

Россия отвергает доклады Группы по расследованию и идентификации по САР

Россия отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО), так как ее цель... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-02T22:39

2021-09-02T22:39

2021-09-03T00:19

в мире

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сирия

организация по запрещению химического оружия

россия

международный уголовный суд

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саракиб

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ООН, 2 сен – РИА Новости. Россия отвергает прошлые и все будущие доклады Группы по расследованию и идентификации Организации по запрещению химического оружия (ГРИ ОЗХО), так как ее цель – отработать политический заказ против сирийских властей, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при организации Анна Евстигнеева.В четверг в СБ ООН проходит заседание по сирийскому химическому досье."Корень всех проблем с сирийским химдосье видим в том, что оно уже давно стало для наших западных коллег одним из инструментов наказания неугодных им властей в Дамаске. Поэтому бесполезно искать в нем какую-либо связь с применением или неприменением химоружия на территории Сирии", - сказала Евстигнеева.По ее словам, техсекретариат ОЗХО становится проводником этой недобросовестной политики, превращая организацию "в инструмент наказания тех, кто не нравится отдельным государствам или мешает им в реализации геополитических устремлений".Как отметила Евстигнеева, число доказательств грубых и умышленных нарушений Конвенции о запрещении химического оружия со стороны техсекретариата ОЗХО растет."Самый яркий пример - подтасовки при подготовке печально известного доклада МУС по инциденту в городе Дума в 2018 году. Исправлять их, несмотря на призывы государств-членов ООН и международной общественности, руководство техсекретариата, судя по всему, не намерено", - указала Евстигнеева.В этом же ключе, по ее словам, идет деятельность нелегитимной Группы по расследованию и идентификации (ГРИ ОЗХО), создание которой было продавлено в исполсовете ОЗХО в нарушение принципа консенсуса и статьи 15 Конвенции запрещении химоружия.Евстигнеева подчеркнула, что итоговые продукты Группы не выдерживают никакой критики – в силу политической ангажированности, фактологической недостоверности и технической безграмотности."Цели работы ГРИ - не восстановить реальную картину событий, а подогнать изложение под заключение о виновности Дамаска, то есть, отработать политический заказ. Поэтому мы отвергаем выводы как уже выпущенных докладов ГРИ по Эль-Латамне и Саракибу, так и любые ее будущие продукты", - заявила Евстигнеева.ОЗХО 12 апреля опубликовала доклад, в котором представлены результаты расследования, посвященного инциденту в сирийском городе Саракиб 4 февраля 2018 года. Отмечается, что для расследования миссия получила показания свидетелей, провела анализ образцов, собранных на месте инцидента, изучила спутниковые снимки, провела консультации с экспертами. ОЗХО заявила, что имеет "весомые основания" полагать, что ВВС Сирии сбросили бомбу с хлором на город Саракиб в районе Идлиба в феврале 2018 года, при этом никаких фактических доказательств в сообщении не приводится, ранее подобные заявления неоднократно опровергались. По данным организации, в результате инцидента пострадали 12 человек.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

https://ria.ru/20210829/shoygu-1747738363.html

https://ria.ru/20210804/deklaratsiya-1744391298.html

https://ria.ru/20210902/shoygu-1748399375.html

сирия

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в мире, оон, сирия, организация по запрещению химического оружия, россия, международный уголовный суд, совет безопасности оон, саракиб