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https://ria.ru/20210902/novatek-1748289700.html
"Новатэк" и минэкономики Японии подписали меморандум о сотрудничестве
"Новатэк" и минэкономики Японии подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 02.09.2021
"Новатэк" и минэкономики Японии подписали меморандум о сотрудничестве
"Новатэк" на Восточном экономическом форуме подписал меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии по поддержке... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T08:44
2021-09-02T08:44
экономика
япония
владивосток
новатэк
дальневосточный федеральный университет
леонид михельсон
хироси кадзияма
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" на Восточном экономическом форуме подписал меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии по поддержке проектов производства и реализации аммиака и водорода, сообщила компания."ПАО "Новатэк" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере аммиака, водорода и улавливания, хранения и утилизации углекислого газа", - говорится в сообщении. Подписание состоялось в присутствии министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Японии Хироси Кадзиямы.Отмечается, что стороны намерены обеспечить двустороннюю поддержку проектов в сфере производства и реализации аммиака и водорода, а также технологий улавливания и хранения углекислого газа на территории России и Японии. В частности, меморандум предусматривает обмен информацией и результатами исследований в этой сфере, реализацию пилотных проектов и государственную поддержку разработки политики в области декарбонизации, стандартов и требований к производимой низкоуглеродной продукции."Подписание меморандума расширяет поддержку наших климатических проектов на межгосударственном уровне, что имеет большое значение для успешной реализации стратегических планов "Новатэка" по дальнейшему наращиванию производства СПГ и сокращению выбросов углерода, а также будет способствовать укреплению экономических связей России и Японии", - подчеркнул председатель правления компании Леонид Михельсон.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/transport-1748285735.html
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экономика, япония, владивосток, новатэк, дальневосточный федеральный университет, леонид михельсон, хироси кадзияма, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:44 02.09.2021
 
"Новатэк" и минэкономики Японии подписали меморандум о сотрудничестве

"Новатэк" и минэкономики Японии будут сотрудничать в сфере аммиака и водорода

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники сессии "Бизнес-диалог "Россия - АСЕАН" на ВЭФ-2021
Участники сессии Бизнес-диалог Россия - АСЕАН на ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" на Восточном экономическом форуме подписал меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии по поддержке проектов производства и реализации аммиака и водорода, сообщила компания.
"ПАО "Новатэк" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере аммиака, водорода и улавливания, хранения и утилизации углекислого газа", - говорится в сообщении. Подписание состоялось в присутствии министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Японии Хироси Кадзиямы.
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Отмечается, что стороны намерены обеспечить двустороннюю поддержку проектов в сфере производства и реализации аммиака и водорода, а также технологий улавливания и хранения углекислого газа на территории России и Японии. В частности, меморандум предусматривает обмен информацией и результатами исследований в этой сфере, реализацию пилотных проектов и государственную поддержку разработки политики в области декарбонизации, стандартов и требований к производимой низкоуглеродной продукции.
"Подписание меморандума расширяет поддержку наших климатических проектов на межгосударственном уровне, что имеет большое значение для успешной реализации стратегических планов "Новатэка" по дальнейшему наращиванию производства СПГ и сокращению выбросов углерода, а также будет способствовать укреплению экономических связей России и Японии", - подчеркнул председатель правления компании Леонид Михельсон.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаЯпонияВладивостокНоватэкДальневосточный федеральный университетЛеонид МихельсонХироси КадзиямаРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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