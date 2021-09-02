https://ria.ru/20210902/novatek-1748289700.html

"Новатэк" и минэкономики Японии подписали меморандум о сотрудничестве

"Новатэк" и минэкономики Японии подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 02.09.2021

"Новатэк" и минэкономики Японии подписали меморандум о сотрудничестве

"Новатэк" на Восточном экономическом форуме подписал меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии по поддержке... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:44

2021-09-02T08:44

2021-09-02T08:44

экономика

япония

владивосток

новатэк

дальневосточный федеральный университет

леонид михельсон

хироси кадзияма

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. "Новатэк" на Восточном экономическом форуме подписал меморандум о сотрудничестве с министерством экономики, торговли и промышленности Японии по поддержке проектов производства и реализации аммиака и водорода, сообщила компания."ПАО "Новатэк" и министерство экономики, торговли и промышленности Японии подписали меморандум о сотрудничестве в сфере аммиака, водорода и улавливания, хранения и утилизации углекислого газа", - говорится в сообщении. Подписание состоялось в присутствии министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра экономики Японии Хироси Кадзиямы.Отмечается, что стороны намерены обеспечить двустороннюю поддержку проектов в сфере производства и реализации аммиака и водорода, а также технологий улавливания и хранения углекислого газа на территории России и Японии. В частности, меморандум предусматривает обмен информацией и результатами исследований в этой сфере, реализацию пилотных проектов и государственную поддержку разработки политики в области декарбонизации, стандартов и требований к производимой низкоуглеродной продукции."Подписание меморандума расширяет поддержку наших климатических проектов на межгосударственном уровне, что имеет большое значение для успешной реализации стратегических планов "Новатэка" по дальнейшему наращиванию производства СПГ и сокращению выбросов углерода, а также будет способствовать укреплению экономических связей России и Японии", - подчеркнул председатель правления компании Леонид Михельсон.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/transport-1748285735.html

https://ria.ru/20210902/sakhalin-1748285050.html

япония

владивосток

россия

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экономика, япония, владивосток, новатэк, дальневосточный федеральный университет, леонид михельсон, хироси кадзияма, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)