https://ria.ru/20210902/nastavleniya-1748308306.html

Зеленский получил в Вашингтоне "наставления от сюзерена", заявил Слуцкий

Зеленский получил в Вашингтоне "наставления от сюзерена", заявил Слуцкий - РИА Новости, 02.09.2021

Зеленский получил в Вашингтоне "наставления от сюзерена", заявил Слуцкий

Руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что инициативы президента Украины Владимира Зеленского, озвученные в... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T10:42

2021-09-02T10:42

2021-09-02T11:16

политика

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Руководитель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что инициативы президента Украины Владимира Зеленского, озвученные в Вашингтоне на встрече с президентом США Джо Байденом, остались без внимания, вместо этого Зеленский получил "наставления вассалу от сюзерена".Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с Байденом.По словам Слуцкого, встреча президентов США и Украины производит удручающее впечатление. "Зеленский ехал в Вашингтон с набором своих пропагандистских инициатив, которые остались без должного внимания. Вместо этого президент "незалежной" получил наставления и поручения вассалу от сюзерена. Закономерно, если страна отдана под внешнее управление", - написал политик в своем Telegram-канале.Политик считает, что Зеленский пытался "выпросить" присоединение США к переговорному процессу по Донбассу и старался шире поднять тему "Северного потока 2", но, судя по последовавшим заявлениям, "оба выстрела были мимо".Байден вновь пообещал санкции против России, но без упоминания конкретных мер и условий, это было нужно Вашингтону для ответа на критику, которая звучит из-за договоренностей с ФРГ по "Северному потоку 2"."А насчет НАТО, куда так отчаянно просится Украина, американский президент уточнил, что США не могут единолично принимать такое решение… Можно с большой долей вероятности предсказать, что критики Зеленского на Украине будут задавать ему вопрос: зачем он вообще посетил США? Уже сейчас некоторые украинские политологи с издевкой комментируют, что он ездил получать ярлык на княжение или просто сфотографироваться с президентом сверхдержавы", - добавил политик.

https://ria.ru/20210902/ukraina-1748260848.html

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политика, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик)