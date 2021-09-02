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Житель Оренбурга напал с ножом на бывшую жену
Житель Оренбурга напал с ножом на бывшую жену - РИА Новости, 02.09.2021
Житель Оренбурга напал с ножом на бывшую жену
Сотрудники полиции Оренбурга задержали мужчину, напавшего на бывшую жену с ножом, женщину спас сын, сообщает пресс-служба управления МВД по области. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:31
2021-09-02T13:31
происшествия
оренбург
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УФА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Оренбурга задержали мужчину, напавшего на бывшую жену с ножом, женщину спас сын, сообщает пресс-служба управления МВД по области."В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России "Оренбургское" поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение города с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости и многочисленными порезами доставлена 40-летняя женщина", - говорится в сообщении ведомства.По словам пострадавшей, у подъезда ее дома на улице Липовой к ней подбежал бывший супруг, схватил за волосы и протащил по асфальтированной дороге. Во время происходящего мужчина несколько раз ударил ее ножом, в том числе с проникновением, информирует полиция."Жительницу Оренбурга спас ее 20-летний сын, который вышел встретить ее у подъезда. Нападавший задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело, пострадавшая находится в лечебном учреждении областного центра, состояние стабильное", - сообщает пресс-служба.Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина тащит женщину за волосы по асфальту, она кричит, на шум прибегает молодой человек и пытается спасти мать.
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происшествия, оренбург
13:31 02.09.2021
 
Житель Оренбурга напал с ножом на бывшую жену

Житель Оренбурга напал с ножом на бывшую жену, ее спас сын

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 2 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Оренбурга задержали мужчину, напавшего на бывшую жену с ножом, женщину спас сын, сообщает пресс-служба управления МВД по области.
"В дежурную часть отдела полиции №3 МУ МВД России "Оренбургское" поступило сообщение о том, что в лечебное учреждение города с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости и многочисленными порезами доставлена 40-летняя женщина", - говорится в сообщении ведомства.
По словам пострадавшей, у подъезда ее дома на улице Липовой к ней подбежал бывший супруг, схватил за волосы и протащил по асфальтированной дороге. Во время происходящего мужчина несколько раз ударил ее ножом, в том числе с проникновением, информирует полиция.
"Жительницу Оренбурга спас ее 20-летний сын, который вышел встретить ее у подъезда. Нападавший задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело, пострадавшая находится в лечебном учреждении областного центра, состояние стабильное", - сообщает пресс-служба.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как мужчина тащит женщину за волосы по асфальту, она кричит, на шум прибегает молодой человек и пытается спасти мать.
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