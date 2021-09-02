https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748347573.html

В Сбербанке рассказали о мошенничестве через фишинговые сайты в России

В Сбербанке рассказали о мошенничестве через фишинговые сайты в России - РИА Новости, 02.09.2021

В Сбербанке рассказали о мошенничестве через фишинговые сайты в России

Россия является одним из мировых лидеров по мошенничеству с помощью фишинговых сайтов, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:12

2021-09-02T13:12

2021-09-02T13:12

экономика

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сбербанк россии

станислав кузнецов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по мошенничеству с помощью фишинговых сайтов, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Россия занимает нишу в 34% от всех стран мира, где фишинговые сайты себя чувствуют вольготно. Доля фишинга в России сегодня 34% от всех стран мира", - сказал Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.Проблема в том, что такие ресурсы долго живут, а их нужно не только быстро выявлять, но и так же быстро устранять, подчеркнул Кузнецов.Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747616569.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбербанк россии, станислав кузнецов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)