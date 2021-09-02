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В Сбербанке рассказали о мошенничестве через фишинговые сайты в России
В Сбербанке рассказали о мошенничестве через фишинговые сайты в России - РИА Новости, 02.09.2021
В Сбербанке рассказали о мошенничестве через фишинговые сайты в России
Россия является одним из мировых лидеров по мошенничеству с помощью фишинговых сайтов, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:12
2021-09-02T13:12
экономика
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сбербанк россии
станислав кузнецов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по мошенничеству с помощью фишинговых сайтов, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов."Россия занимает нишу в 34% от всех стран мира, где фишинговые сайты себя чувствуют вольготно. Доля фишинга в России сегодня 34% от всех стран мира", - сказал Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.Проблема в том, что такие ресурсы долго живут, а их нужно не только быстро выявлять, но и так же быстро устранять, подчеркнул Кузнецов.Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сбербанк россии, станислав кузнецов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
13:12 02.09.2021
 
В Сбербанке рассказали о мошенничестве через фишинговые сайты в России

Зампред правления Сбербанка Кузнецов рассказал о мошенничестве при помощи фишинга в России

© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© Depositphotos / pressmaster
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Россия является одним из мировых лидеров по мошенничеству с помощью фишинговых сайтов, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Россия занимает нишу в 34% от всех стран мира, где фишинговые сайты себя чувствуют вольготно. Доля фишинга в России сегодня 34% от всех стран мира", - сказал Кузнецов, выступая на Восточном экономическом форуме.
Проблема в том, что такие ресурсы долго живут, а их нужно не только быстро выявлять, но и так же быстро устранять, подчеркнул Кузнецов.
Фишинговый сайт — мошеннический ресурс, созданный для кражи денег или получения данных банковских карт. По данным ЦБ, основные утечки данных идут через них, а также разные интернет-магазины и другие ресурсы, которые собирают информацию о людях. Блокировка сайтов в России возможна только по решению суда, саму блокировку осуществляет Роскомнадзор.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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ЭкономикаТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сбербанк РоссииСтанислав КузнецовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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