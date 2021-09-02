https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748346465.html

Минфин выявил мошенничество в лабораториях по исследованию драгметаллов

Минфин выявил мошенничество в лабораториях по исследованию драгметаллов - РИА Новости, 02.09.2021

Минфин выявил мошенничество в лабораториях по исследованию драгметаллов

Минфин РФ выявил масштабное мошенничество и коррупционные схемы в работе российских лабораторий по исследованию минерального сырья на предмет содержания в нем... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T13:05

2021-09-02T13:05

2021-09-02T13:05

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

алексей моисеев

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин РФ выявил масштабное мошенничество и коррупционные схемы в работе российских лабораторий по исследованию минерального сырья на предмет содержания в нем драгоценных металлов, и планирует создать две государственные лаборатории при Пробирной палате, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая на ВЭФ."Мы с правоохранительными органами выявили масштабную недостоверность в работе лабораторий при оценке содержания металла в сырье", - сказал Моисеев. Он пояснил, что эти лаборатории умышленно занижали показатели содержания металла, что позволяло компаниям существенно снижать уплату пошлин при вывозе этого сырья за рубеж.В результате, по словам Моисеева, Росаккредитация лишила возможности работать большинство таких лабораторий в стране. Замминистра признал, что такое решение "вызвало некоторую турбулентность на рынке" и создало трудности добросовестным производителям. "Чтобы у добросовестных производителей было, куда можно прийти, мы решили создавать такую лабораторию в Пробирной плате в Москве", - сказал он.Кроме того, по словам замминистра, такая лаборатория должна быть создана и на Дальнем Востоке. "Мы должны сделать полный цикл лабораторной оценки не только в Москве, но и на Дальнем Востоке. У нас две трети драгоценных металлов добывается на Дальнем Востоке, а остальные тоже добываются ближе к Дальнему Востоку, чем к Москве", - пояснил Моисеев.Он назвал и другие проблемы в этой сфере, в частности – большую долю экспорта вторичного золотого сырья. "Большая часть минерального сырья перерабатывается в России, но вторичное сырье в основном вывозится", - сказал он. Причем необходимые технологии переработки в России есть, их необходимо развивать.Замминистра также пожаловался на недобросовестных партнеров России в ЕАЭС, которые допускают нелегальный экспорт сырья из России через свои границы. Моисеев не стал называть конкретные страны, отметив, что с ними ведется работа в рамках международных договоров.ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/ekosistema-1748279390.html

https://ria.ru/20210826/korruptsiya-1747367771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), алексей моисеев, восточный экономический форум — 2021 (вэф)