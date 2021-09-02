https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748273528.html

Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников

Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников - РИА Новости, 02.09.2021

Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников

Минфин РФ работает над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, чтобы возвращать деньги жертвам... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T06:10

2021-09-02T06:10

2021-09-02T06:10

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

алексей моисеев

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин РФ работает над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, чтобы возвращать деньги жертвам мошенников, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.Минфин в апреле сообщил, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги."Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены", - отметил Моисеев.Он пояснил, что цель - упростить взаимодействие между МВД, банками и ЦБ, чтобы быстро реагировать на информацию жертвы о мошенниках и "тормозить деньги, пока они далеко не ушли".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210824/piramidy-1747053252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)