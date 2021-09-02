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Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников - РИА Новости, 02.09.2021
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников
Минфин РФ работает над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, чтобы возвращать деньги жертвам... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T06:10
2021-09-02T06:10
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
алексей моисеев
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин РФ работает над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, чтобы возвращать деньги жертвам мошенников, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.Минфин в апреле сообщил, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги."Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены", - отметил Моисеев.Он пояснил, что цель - упростить взаимодействие между МВД, банками и ЦБ, чтобы быстро реагировать на информацию жертвы о мошенниках и "тормозить деньги, пока они далеко не ушли".Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф), алексей моисеев, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:10 02.09.2021
 
Минфин раскрыл детали идеи возврата денег жертвам мошенников

Минфин работает над упрощением механизма возврата денег жертвам мошенников

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Минфин РФ работает над механизмом, упрощающим взаимодействие кредитных организаций, Банка России и правоохранительных органов, чтобы возвращать деньги жертвам мошенников, сообщил замминистра Алексей Моисеев в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума.
Минфин в апреле сообщил, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. В России фиксируется низкий уровень возвращения клиентам банков похищенных мошенниками средств. Это связано с тем, что злоумышленники с помощью методов социальной инженерии убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию. А если клиент сам скомпрометировал свои данные, то банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.
"Мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены", - отметил Моисеев.
Он пояснил, что цель - упростить взаимодействие между МВД, банками и ЦБ, чтобы быстро реагировать на информацию жертвы о мошенниках и "тормозить деньги, пока они далеко не ушли".
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алексей МоисеевРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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