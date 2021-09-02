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Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с аферистами
Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с аферистами - РИА Новости, 02.09.2021
Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с аферистами
Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о схеме мошенников, которые находят своих жертв на сайтах объявлений, когда те пытаются что-то продать. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:11
2021-09-02T03:13
происшествия
алексей моисеев
мошенничество
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о схеме мошенников, которые находят своих жертв на сайтах объявлений, когда те пытаются что-то продать.Моисеев добавил, что сама торговая площадка тоже предупреждает о таких уловках аферистов.По его словам, мошенники уже звонили "всем". "Мне звонили, звонили моим родителям. А старые люди вообще сразу начинают пугаться, когда им строгим голосом говорят, что вам звонит лейтенант полиции, и предотвращено преступление. Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку", - отметил чиновник.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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происшествия, алексей моисеев, мошенничество, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:11 02.09.2021 (обновлено: 03:13 02.09.2021)
 
Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с аферистами

Замглавы Минфина Моисеев рассказал о схеме мошенников на сайте объявлений

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев
Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о схеме мошенников, которые находят своих жертв на сайтах объявлений, когда те пытаются что-то продать.
"Недавно я хотел продать старую детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет смс, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: "скажите код из сообщения", даже я не понял, что это мошенничество", - сообщил он в интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ.
Моисеев добавил, что сама торговая площадка тоже предупреждает о таких уловках аферистов.
По его словам, мошенники уже звонили "всем". "Мне звонили, звонили моим родителям. А старые люди вообще сразу начинают пугаться, когда им строгим голосом говорят, что вам звонит лейтенант полиции, и предотвращено преступление. Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку", - отметил чиновник.
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 16:31
В ЦБ рассказали, как мошенники заманивают пожилых в финансовые пирамиды
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ПроисшествияАлексей МоисеевМошенничествоВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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