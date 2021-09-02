https://ria.ru/20210902/moshennichestvo-1748262994.html

Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с аферистами

Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с аферистами - РИА Новости, 02.09.2021

Замглавы Минфина рассказал, как столкнулся с аферистами

Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о схеме мошенников, которые находят своих жертв на сайтах объявлений, когда те пытаются что-то продать. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:11

2021-09-02T03:11

2021-09-02T03:13

происшествия

алексей моисеев

мошенничество

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Замглавы Минфина Алексей Моисеев рассказал о схеме мошенников, которые находят своих жертв на сайтах объявлений, когда те пытаются что-то продать.Моисеев добавил, что сама торговая площадка тоже предупреждает о таких уловках аферистов.По его словам, мошенники уже звонили "всем". "Мне звонили, звонили моим родителям. А старые люди вообще сразу начинают пугаться, когда им строгим голосом говорят, что вам звонит лейтенант полиции, и предотвращено преступление. Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку", - отметил чиновник.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210824/piramidy-1747053252.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, алексей моисеев, мошенничество, восточный экономический форум — 2021 (вэф)