https://ria.ru/20210902/moiseev-1748213333.html

Алексей Моисеев: мы пока не можем решить, какой бриллиант считать мелким

Алексей Моисеев: мы пока не можем решить, какой бриллиант считать мелким - РИА Новости, 02.09.2021

Алексей Моисеев: мы пока не можем решить, какой бриллиант считать мелким

Ювелирное производство по технологичности и высокой добавленной стоимости ничем не уступает самолетостроению, а значит, и добросовестным ювелирам нужны... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

2021-09-02T08:00

интервью

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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Ювелирное производство по технологичности и высокой добавленной стоимости ничем не уступает самолетостроению, а значит, и добросовестным ювелирам нужны преференции по работе и экспорту, уверен заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. В интервью РИА Новости в преддверии ВЭФ-2021 он рассказал, почему добытое в России золото выгоднее отправить на переработку за рубеж, как работает система маркировки ювелирных изделий, зачем Гохран решил распродавать драгоценные камни из Госфонда, как мошенники легализуют фальшивое золото, и почему Остапа Бендера можно назвать современным социальным инженером. Беседовали Любовь Романова и Светлана Орлик.– Сессия, в которой вы участвуете на ВЭФе, посвящена регулированию рынка драгоценных металлов. Какие изменения планируются в этой сфере?– На Дальнем Востоке золото в основном добывается, не перерабатывается, поэтому добытое сырье после первоначального обращения обычно отправляется на переработку за пределы Российской Федерации. Почему нельзя перерабатывать в России? Когда анализировали ответ на этот вопрос, то пришли к выводу, что у нас есть современные мощности по добыче и есть современные мощности по аффинажу. Но вот мощности по доведению до степени обогащенности руды, которая принимается на аффинажный завод, к сожалению, либо загружены, либо не соответствуют современным требованиям, либо не все сырье подходит. Но в России этого не делают, а делают за границей. Вопрос почему?Первоначальные подходы выявляют несколько проблем. Одна из них – это практика занижения содержания драгметаллов в руде, таким образом происходит занижение НДПИ, и с целью занижения налогов вывозится сырье со сниженным заявленным содержанием, а обрабатывается это в юрисдикциях с более благоприятным налоговым режимом. Нам это не нравится. Мы сейчас над этим работаем. Проблема в основном состоит в том, что есть целый ряд лабораторий, которые были буквально пойманы за руку за выдачу поддельных сертификатов о содержании руды. Вот это один из вопросов, которые будут обсуждаться в рамках ВЭФ.Также планируется обсудить вопросы, связанные с регуляторной нагрузкой. Не стоит ли нам по примеру алмазной обработки сформировать какой-либо кластер на Дальнем Востоке, где административная нагрузка будет несколько ниже для тех, кому мы доверяем, с точки зрения переработки, ввоза-вывоза сырья. Сейчас Пробирная палата, как и другие ведомства – ФТС, Росфинмониторинг – активно переходит на риск-ориентированный надзор, системы управления рисками. То есть все, кто сейчас находится в зеленой зоне, могут претендовать на послабления и в регуляторике. Там нет никаких критериев, связанных с размером компаний, речь идет именно о поведенческих вещах.– Российским ювелирным компаниям в этом году упростили участие в ювелирных выставках, какие-то еще инициативы прорабатываются для компаний?– Действительно, это такая достаточно, казалось бы, легкая вещь, но при этом мы долго боролись за то, чтобы ювелирные компании попали в этот перечень. К сожалению, замечаем, что у коллег из других министерств часто бывает такой подход, что ваши эти "ювелирные штучки" – это штуки неважные, вот что-нибудь железное, большое, то, что брызгается маслом и громко тарахтит, и выпускает клубы дыма, – это наш высокотехнологический экспорт и это важно. Но это не так, во-первых, современное ювелирное производство достаточно высокотехнологично, оно включает в себя целый ряд сложнейших процессов. Если вы посмотрите современные изделия, то обработка их металла и камней требует достаточно высоких технологий. Второе, изготовление изделий – креативный процесс, естественно. И это своего рода экспорт не только рук, но и мозгов. Такой процесс ничем не отличается от изготовления дизайнерской одежды и других вещей именно с точки зрения вложения души людей, которые делают такие украшения.Третье – это продукт с высокой добавленной стоимостью, то есть это ничем не хуже, чем те же самые самолеты с точки зрения высокотехнологичности и экспорта товаров высокой доли передела. Поэтому мы рады, что они попали в этот список и, конечно, хотим добиться от всех наших коллег из других министерств, которые занимаются продвижением экспорта, такого же отношения к ювелирам, как к другим нашим обрабатывающим производствам.Что касается других мер, то мы сейчас рассматриваем вопрос, связанный с отменой ввозной пошлины на мелкие бриллианты. Решений пока нет, поскольку мы не можем определиться с размером – какой бриллиант считать мелким. Мы не будем обсуждать эту тему на форуме, однако она важная. Наша обрабатывающая промышленность говорит, что они готовы обеспечить на конкурентных условиях размер 0,15 карат, ювелиры в это не верят и просят, чтобы мы отменили пошлины на бриллианты размером менее чем 0,30 карат. Вот между 0,15 и 0,30 карат сейчас дискуссия и идет. В принципе мы сейчас наблюдаем за ней, скорее, со стороны. Если в итоге производители покажут, что они действительно могут по конкурентоспособным ценам производить бриллианты размером от 0,15 карат, то это очень хорошо. Это значит, что российская огранка спустится в более низкие категории по размерам, а проблема российской огранки всегда была в том, что производятся великолепные бриллианты размером от карата и выше. Это штучный товар. Вы знаете, что редко, кто каратники и выше может себе позволить. А самые популярные камни – это от 0,15 до 0,30 карата. Нам нравится, как эта дискуссия идет, и мы хотим, чтобы этот диалог прошел спокойно, и в этой связи торопить события не будем. Но вопрос отмены пошлины на мелкие камни достаточно актуален, и я думаю, что в этом году мы определимся с позицией по каратности. Я не знаю, когда будет принято решение по пошлине, потому что это вопрос Таможенного союза, мы должны будем согласовать его со всеми странами-членами, и соответственно, предсказывать какие-то сроки очень тяжело.Почему в этой дискуссии есть проблема? Потому что наши производители гранят мелкие камни также хорошо, как пятикаратные. А ювелиры говорят, что нам не надо столько граней. Понятно, что маленький камушек качественно обработать стоит больше, чем большой.– В этом году в России начала действовать система маркировки ювелирных изделий. Есть ли уже эффект?– На данный момент эта система работает в режиме электронного документооборота, и сейчас главная задача, чтобы все компании вставали на учет. Сначала это шло довольно сложно, но отрасль начинает привыкать, и процесс постановки на учет пошел довольно эффективно. С 1 сентября начнется новый этап, когда аффинажные заводы должны будут все сведения поставлять в информационную систему ГИИС.Нам было поручено отменять НДС на инвестиционное золото, но только тогда, когда мы обеспечим его абсолютный прозрачный оборот в системе электронной прослеживаемости. Для чего это нужно? Никто не собирается отменять НДС на ювелирные изделия. Это было бы безумием, что берем НДС с одежды, но не берем НДС с ювелирки. Риск заключается в том, что если мы отменим НДС на какую-то часть золота, то это "безндсное" золото будет перетекать в ювелирную отрасль. Что, к сожалению, сейчас и происходит через разные мошеннические схемы. Соответственно, задача ГИИС состоит в том, чтобы инвестиционное золото отделить полностью от золота, которое используется внутренней промышленностью. Мы должны будем показать, что система полностью работает, ФНС должна будет убедиться, что полностью оборот прозрачный, и тогда мы подойдем к вопросу отмены НДС.– Сколько это может занять времени?– Посмотрим, здесь есть разные точки зрения. Вопрос, нужно ли нам ждать полного запрета немаркированных ювелирных изделий.– Продажа немаркированных изделий будет запрещена только с 1 марта 2024 года. Почему выбран такой срок?– Прямо скажу, что нам это не очень нравится. Мы бы ввели запрет раньше, была жесткая позиция отрасли, которая настояла на том, чтобы сдвинуть срок. Мы пошли на встречу и такую возможность им дали.– То есть срок точно не сдвинется на более ранний?– Посмотрим на то, как сейчас заработает система с данными аффинажных заводов. Все боятся, что возможны сбои. Могу ли я сейчас сказать, что точно не будет ни одного сбоя? Конечно, не могу. Поэтому нужно посмотреть, как система будет работать. Мы пытаемся сделать все плавно и гладко. Самый главный посыл, который передаем отрасли, что для всех легальных производителей маркировка – это благо, потому что сейчас невозможно отличить изделие, которое сделано с настоящим клеймом, в котором действительно золота столько, сколько заявляется, от изделия, которое сделано где-то на коленке, в котором золота только половина от заявленного, и где стоит фальшивое клеймо. Мы прекрасно знаем, что в некоторых государствах ЕАЭС даже есть бизнес по подделке российского клейма. Есть места, куда можно прийти и сказать: "Хочу пробу "585" или какую-нибудь другую".– И насколько это большие объемы?– Вы знаете, это сложный вопрос. Наверное, сейчас ситуация улучшается, и отрасль активно занялась процессом самоочищения, потому что люди, компании стали переживать за свою репутацию. Но ситуация пока никак не улучшается с тем золотом, которое поступает из непонятных источников, то есть происходит легализация золота, которое под видом лома и отходов через скупки ломбардов, через якобы "неучтенку" на заводах поступает в оборот. Таким образом, во-первых, легализуется незаконно добытое золото, во-вторых – ворованное золото, в-третьих – золото, которое незаконно аффинируется из лома и отходов, и в-четвертых, – просто-напросто контрабанда. И доля вот такого рода неучтенного золота, видимо, достигает 50%. Почему это делают? Потому что тогда это золото поступает в систему без НДС. И оно без НДС так и проходит.– Минфин опубликовал уведомление о разработке законопроекта по созданию резерва драгоценных металлов и камней, предназначенных для мобилизационных нужд страны. В связи с чем появилась такая необходимость?– В связи с тем, что решили навести порядок. Первое – избавиться от неликвидных изделий, которые попали в Гохран, когда в советское время туда свозились недорогие ювелирные изделия не представляющие ценности. Сейчас мы с руководством Гохрана договорились, что они активно будут это перерабатывать. Удивительные вещи, конечно, творились, например, находили стеклышки вместо рубинов. Понятно, что эти стеклышки приходится выкидывать, все это списывать, и процесс это непростой и небыстрый. А сами такие изделия зачастую художественной ценности никакой не имеют, их приходится просто переплавлять. Второе – продажа низкосортных и малоразмерных алмазов, потому что они не слишком ликвидны и будут терять в цене. В этом году Гохран их активно продавал на аукционах, воспользовавшись очень хорошей конъюнктурой рынка. Мы хотим, чтобы там остались только ликвидные вещи, которые можно будет в случае необходимости быстро продать.Что касается ответа непосредственно на ваш вопрос, то есть еще одна составляющая – это обеспечение мобилизационного резерва. Мы написали письма в ведомства, спросили, сколько нужно оставить металлов, название которых я даже и сказать не могу. К сожалению, результат был неочевидный. Вот мы и хотим это все урегулировать для того, чтобы Госфонд хранил ровно столько редких и особенно непроизводимых в Российской Федерации металлов, сколько потребуется. Исключать, что будут какие-то ограничения с точки зрения торговли нельзя, поэтому надо быть к этому готовым. Но если чего-то в Госфонде много, или какие-то вещи не нужны, то надо их продать просто, а что-то другое купить.– Давайте перейдем к другим темам. Минфин в апреле сообщил, что прорабатывает законодательные меры по возврату денег жертвам мошенников. Как идет работа? Какие меры могут быть приняты, учитывая, что в большинстве случаев люди сами переводят средства злоумышленникам?– После того, как с 2018 года заработал закон, позволяющий банкам предотвращать подозрительные операции, мошенники по домам не разошлись: они поняли, что нужно искать другие пути обмана граждан. Как говорил Остап Бендер, есть 400 относительно честных способов отъема денег. Сейчас бы Остапа Бендера назвали по-модному – "социальный инженер".Я уверен, что мошенники уже звонили всем. Мне звонили, звонили моим родителям. А старые люди вообще сразу начинают пугаться, когда им строгим голосом говорят, что вам звонит лейтенант полиции, и предотвращено преступление. Раньше же мошенники сотрудниками банков прикидывались, но население стало более-менее понимать эту уловку.Недавно я хотел продать старую детскую кровать через сервис для размещения объявлений. Мне позвонила девушка, заявила, что хочет купить, и говорит, что сейчас переведет мне деньги, придет смс, а мне нужно сказать ей код. Понимаете, пока она мне не сказала: "Скажите код из сообщения" – даже я не понял, что это мошенничество. Кстати, сама торговая площадка тоже предупреждает о таких уловках аферистов.Возвращаюсь к вашему вопросу. В рассказанных мною историях ничего незаконного нет, и в этом проблема. И поэтому мы предлагаем законодательно дать возможность Банку России и МВД оперативно реагировать на информацию о мошенничестве и быстро получать решение суда по блокировке дальнейших действий. Потому что сейчас человек после того, как его обманули, идет в полицию, пишет заявление, там возбуждают уголовное дело, и на расследование уходит несколько месяцев, а деньги тем временем уже давным-давно в офшорах или просто обналичены.Наша цель – упростить взаимодействие между МВД, банками и ЦБ, чтобы быстро реагировать на информацию жертвы о мошенниках и тормозить деньги, пока они далеко не ушли.– Есть ли новости по продаже попавшего под санкции "Еврофинанс Моснарбанка"?– Нет новостей. Я думаю, что в этом году какое-то решение примем все-таки.– Вы ранее говорили о двух вариантах реализации банка – передать в капитал Ростеха и продать менеджменту, они так и остались? Новых интересантов не появилось?– Они так и остались, но мы, конечно, видим, что более вероятен первый вариант. Мы, конечно, как Минфин, хотим заработать, поэтому и колеблемся до сих пор. Но с этим активном надо что-то решить. Даже МИД к нам обратился, сказал, что затянули и давайте примем какое-то решение.– ВТБ представлял Минфину новую идею по выкупу своих "префов"?– Нет. С тех пор как ВТБ предложил в первый раз вариант, когда не удалось построить финансовую модель, чтобы она была приемлемой и для них, и для нас, ничего не происходит.– Член правления банка Дмитрий Пьянов говорил, что ВТБ может предложить конвертировать "префы" в специальные обыкновенные акции. Устроил бы Минфин такой вариант?– Я слышал об этой идее, но пока нам ее не представляли. В принципе, если ВТБ нам что-то такое покажет, то конечно, посмотрим.– ЦБ предложил вариант регулирования экосистем через риск-чувствительный лимит, при котором активы в экосистеме не могут превышать 30% от капитала. Поддерживает ли данный вариант регулирования Минфин? Не ожидает негативного влияния на финрезультаты госбанков?– Экосистема – вопрос опасный. С одной стороны, для того чтобы конкурировать, банки должны их строить. С другой стороны, на мой взгляд, экосистемы нужны для того, чтобы поддерживать основной банковский бизнес. Это первое. Второе – банки не должны брать на себя несвойственные риски, поскольку строят экосистемы не за свои деньги.Люди, которые хранят деньги на депозитах, выбрали этот инструмент, как самый простой и безрисковый. И здесь необходимо максимально ограничивать тягу банков к разного рода приключенческим историям. Хотите строить бизнес – берите деньги у акционеров, это их риски, их дело. Не надо пользоваться средствами самых незащищенных слоев населения. Поэтому регулирование здесь важно. Что касается определенного ЦБ лимита в 30%, мне трудно сказать, почему именно такой порог.

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/zoloto-1735238442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/yuvelir-1736856416.html

https://ria.ru/20210601/yuveliry-1735004708.html

https://ria.ru/20210820/moshenniki-1746483794.html

https://ria.ru/20210901/vedyakhin-1747971273.html

россия

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интервью, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)