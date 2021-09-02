https://ria.ru/20210902/millionniki-1748404549.html

В ТПП оценили идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке

В ТПП оценили идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке - РИА Новости, 02.09.2021

В ТПП оценили идею создания городов-миллионников на Дальнем Востоке

Создание на Дальнем Востоке городов-миллионников не является актуальным вопросом на данный момент, необходимо оказывать поддержку существующим городам и... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:36

2021-09-02T17:36

2021-09-02T17:36

экономика

артем

владивосток

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Создание на Дальнем Востоке городов-миллионников не является актуальным вопросом на данный момент, необходимо оказывать поддержку существующим городам и создавать необходимые условия, чтобы население не покидало регион, заявил в интервью РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин на полях ВЭФ.Ранее глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков сообщил, что просчитывается бизнес-модель создания города-спутника, который мог бы называться Спутник. По его словам, если объединить Владивосток с Артемом, построить там новый город-спутник и привлечь еще порядка 300 тысяч человек в эту агломерацию, то на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник."Если мы говорим о том, чтобы бороться с обезлюдиванием (на Дальнем Востоке - ред.), надо создавать условия, чтобы люди оставались, а уж если мы мечтаем, чтобы приехали, тогда надо вообще кардинально смотреть. Я, если честно, эту идею (по созданию новых городов-миллионников - ред.) не разделяю. Я думаю, что может быть когда-то это станет актуальным, но не на данном этапе развития", - сказал Катырин."Сегодня это не самый актуальный вопрос. Мне кажется, надо заняться теми, кто уже есть, и их вывести на достойный уровень", - добавил он.Собеседник агентства также отметил, что из всех инвестиций, которые поступают на Дальний Восток, практически половина приходится на Приморский край."Если посмотрите на уровень развития, обеспеченности, количество рабочих мест, регионы кардинально друг от друга отличаются. Конечно, одна из задач сегодня - подтянуть регионы, чтобы более-менее близкий по развитию уровень был, и инвесторов надо ориентировать туда, и выстраивать эту работу, именно там, где инвестиции больше всего нужны", - подчеркнул Катырин.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/ottok-1748378970.html

https://ria.ru/20210902/vladivostok-1748383097.html

артем

владивосток

дальний восток

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экономика, артем, владивосток, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)