https://ria.ru/20210902/miller-1748368438.html
Миллер назвал главную задачу "Газпрома" на зиму перед потребителями
Миллер назвал главную задачу "Газпрома" на зиму перед потребителями - РИА Новости, 02.09.2021
Миллер назвал главную задачу "Газпрома" на зиму перед потребителями
Первостепенная задача для "Газпрома" в преддверии отопительного сезона состоит в том, чтобы потребители вообще не почувствовали никаких холодов, заявил глава... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:41
2021-09-02T14:41
2021-09-02T14:41
экономика
китай
газпром
алексей миллер
жкх
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первостепенная задача для "Газпрома" в преддверии отопительного сезона состоит в том, чтобы потребители вообще не почувствовали никаких холодов, заявил глава компании Алексей Миллер."Впереди отопительный сезон. Для нас с вами это самое напряженное время. Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов", - сказал Миллер на селекторном совещании ко дню работников нефтегазовой промышленности. Его слова приводятся в сообщении "Газпрома"."Уверен, что коллектив компании с этой задачей, как всегда, справится четко и ответственно. Собственно говоря, так у нас с вами в "Газпроме" и принято", - добавил он.Миллер напомнил, что за восемь месяцев 2021 года "Газпром" поставил на внутренний рынок на 10,9% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на рынок дальнего зарубежья – больше на 19,4%.Кроме того, экспорт газа растет не только на западе, но и на востоке, отметил глава "Газпрома"."И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210901/otoplenie-1748155712.html
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экономика, китай, газпром, алексей миллер, жкх
Миллер назвал главную задачу "Газпрома" на зиму перед потребителями
Глава "Газпрома" Миллер назвал задачу компании перед потребителями в отопительный сезон
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Первостепенная задача для "Газпрома
" в преддверии отопительного сезона состоит в том, чтобы потребители вообще не почувствовали никаких холодов, заявил глава компании Алексей Миллер
.
"Впереди отопительный сезон. Для нас с вами это самое напряженное время. Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов", - сказал Миллер на селекторном совещании ко дню работников нефтегазовой промышленности. Его слова приводятся в сообщении "Газпрома".
"Уверен, что коллектив компании с этой задачей, как всегда, справится четко и ответственно. Собственно говоря, так у нас с вами в "Газпроме" и принято", - добавил он.
Миллер напомнил, что за восемь месяцев 2021 года "Газпром" поставил на внутренний рынок на 10,9% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на рынок дальнего зарубежья – больше на 19,4%.
Кроме того, экспорт газа растет не только на западе, но и на востоке, отметил глава "Газпрома".
"И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай
мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно", - подчеркнул он.