https://ria.ru/20210902/miller-1748368438.html

Миллер назвал главную задачу "Газпрома" на зиму перед потребителями

Миллер назвал главную задачу "Газпрома" на зиму перед потребителями - РИА Новости, 02.09.2021

Миллер назвал главную задачу "Газпрома" на зиму перед потребителями

Первостепенная задача для "Газпрома" в преддверии отопительного сезона состоит в том, чтобы потребители вообще не почувствовали никаких холодов, заявил глава... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:41

2021-09-02T14:41

2021-09-02T14:41

экономика

китай

газпром

алексей миллер

жкх

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Первостепенная задача для "Газпрома" в преддверии отопительного сезона состоит в том, чтобы потребители вообще не почувствовали никаких холодов, заявил глава компании Алексей Миллер."Впереди отопительный сезон. Для нас с вами это самое напряженное время. Наша задача номер один заключается в том, чтобы наши потребители вообще не почувствовали никаких зимних холодов", - сказал Миллер на селекторном совещании ко дню работников нефтегазовой промышленности. Его слова приводятся в сообщении "Газпрома"."Уверен, что коллектив компании с этой задачей, как всегда, справится четко и ответственно. Собственно говоря, так у нас с вами в "Газпроме" и принято", - добавил он.Миллер напомнил, что за восемь месяцев 2021 года "Газпром" поставил на внутренний рынок на 10,9% газа больше, чем за аналогичный период прошлого года. А на рынок дальнего зарубежья – больше на 19,4%.Кроме того, экспорт газа растет не только на западе, но и на востоке, отметил глава "Газпрома"."И сейчас, в преддверии осенне-зимнего периода, мы фиксируем, что в Китай мы поставляем по суткам газа больше, чем наши суточные контрактные обязательства. И делаем мы это с вами, уважаемые коллеги, регулярно", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210901/otoplenie-1748155712.html

https://ria.ru/20210826/tranzit-1747347103.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, китай, газпром, алексей миллер, жкх