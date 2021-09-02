"Оппозиционная платформа" осудила продление домашнего ареста Медведчуку
"Оппозиционная платформа" назвала решение суда по делу Медведчука неправовым
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктор Медведчук в Печерском районном суде Киева
КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала неправовым решение Печерского районного суда Киева, который продлил домашний арест главе политсовета партии Виктору Медведчуку.
Печерский районный суд Киева в четверг продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 31 октября. Сам депутат заявил, что намерен оспаривать решение суда.
"Печерский суд пошел на поводу у прокуроров и продлил домашний арест Виктору Медведчуку. Это вопиюще неправовое решение показывает, насколько глубока пропасть между Украиной (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и правовым государством. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что продление домашнего ареста Виктору Медведчуку – это надругательство над правосудием", - говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте.
Также в политсиле призвали украинскую власть прекратить беззаконие и наступление на демократию.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.