https://ria.ru/20210902/medvedchuk-1748429672.html

"Оппозиционная платформа" осудила продление домашнего ареста Медведчуку

"Оппозиционная платформа" осудила продление домашнего ареста Медведчуку - РИА Новости, 02.09.2021

"Оппозиционная платформа" осудила продление домашнего ареста Медведчуку

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала неправовым решение Печерского районного суда Киева, который продлил домашний арест главе... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:36

2021-09-02T20:36

2021-09-02T20:36

в мире

украина

киев

виктор медведчук

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

ирина венедиктова

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КИЕВ, 2 сен – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" назвала неправовым решение Печерского районного суда Киева, который продлил домашний арест главе политсовета партии Виктору Медведчуку.Печерский районный суд Киева в четверг продлил круглосуточный домашний арест Медведчуку до 31 октября. Сам депутат заявил, что намерен оспаривать решение суда."Печерский суд пошел на поводу у прокуроров и продлил домашний арест Виктору Медведчуку. Это вопиюще неправовое решение показывает, насколько глубока пропасть между Украиной (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского и правовым государством. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что продление домашнего ареста Виктору Медведчуку – это надругательство над правосудием", - говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте.Также в политсиле призвали украинскую власть прекратить беззаконие и наступление на демократию.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в мае сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест и обязал его носить электронный браслет до 31 октября. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием, а решение суда намерен обжаловать в апелляционной инстанции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210902/medvedchuk-1748427884.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, виктор медведчук, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова