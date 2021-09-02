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Западу выгодна Украина, которая будет "лаять на Россию", заявил Лавров
Западу выгодна Украина, которая будет "лаять на Россию", заявил Лавров - РИА Новости, 02.09.2021
Западу выгодна Украина, которая будет "лаять на Россию", заявил Лавров
Западу выгодна Украина, которая будет "постоянно лаять на Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:35
2021-09-02T11:50
политика
украина
сергей лавров
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Западу выгодна Украина, которая будет "постоянно лаять на Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Уже президент Зеленский заявил, что "если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию", это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию", - сказал Лавров, выступая перед представителями спортивного общества Свердловской области.Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций. Отмечалось, что "беспокойство вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего, по отношению к русским".В начале августа уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Президент Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью и вовсе посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России"." За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза – куда так стремятся нынешние власти в Киеве – грозит уголовная ответственность", напоминали в МИД РФ.
https://ria.ru/20210901/borba-1748250812.html
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политика, украина, сергей лавров, россия
11:35 02.09.2021 (обновлено: 11:50 02.09.2021)
 
Западу выгодна Украина, которая будет "лаять на Россию", заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Западу выгодна Украина, которая будет постоянно лаять на Россию

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / POOL
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Западу выгодна Украина, которая будет "постоянно лаять на Россию", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Уже президент Зеленский заявил, что "если ты считаешь, что ты русский на Украине, то убирайся отсюда в свою Россию", это он официально заявил в интервью. И молчание Запада выдает его с головой, значит ему важно такую Украину держать под своим контролем, которая будет постоянно лаять на Российскую Федерацию", - сказал Лавров, выступая перед представителями спортивного общества Свердловской области.
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Ранее в МИД РФ заявили, что Россия будет ждать оценок националистических высказываний украинских политиков от европейских чиновников и представителей международных организаций. Отмечалось, что "беспокойство вызывает политика Украины по насаждению идеологии национальной нетерпимости, прежде всего, по отношению к русским".
В начале августа уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Президент Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью и вовсе посоветовал русским "уезжать и искать себе место в России"." За подобное разжигание межнациональной розни в странах Евросоюза – куда так стремятся нынешние власти в Киеве – грозит уголовная ответственность", напоминали в МИД РФ.
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