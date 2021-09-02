https://ria.ru/20210902/kultura-1748377765.html

На развитие культуры в ДФО выделят более 11 миллиардов рублей

На развитие культуры в ДФО выделят более 11 миллиардов рублей - РИА Новости, 02.09.2021

На развитие культуры в ДФО выделят более 11 миллиардов рублей

Более 11 миллиардов рублей будет выделено до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" на развитие культурной сферы Дальневосточного федерального округа,... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T15:28

2021-09-02T15:28

2021-09-02T15:28

культура

приморский край

дальний восток

ольга любимова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578919808_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_2bc8135ac84ee8553e838e7b7239d33d.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей будет выделено до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" на развитие культурной сферы Дальневосточного федерального округа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на совещании по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции."При поступлении заявок регионов на 2022 год в рамках нацпроекта, мы рассматривали предложения Дальнего Востока в приоритетном порядке и удовлетворили их практически в полном объеме. Всего до 2024 года на сферу культуры будет выделено более 11 миллиардов рублей", - сказала Любимова.Министр также рассказала о приоритетных направлениях в данном регионе. Так, в сельских населенных пунктах с численностью до 500 человек внимание будет уделено обеспечению передвижными культурными центрами и автоклубами, в населенных пунктах от 500 человек в приоритете наличие дома культуры. Населенные пункты с численностью от 1 тысячи человек обеспечат библиотеками с детскими отделениями, а в пунктах свыше 3 тысяч человек появятся кинозалы.Говоря о показателях нацпроекта в регионе, министр сообщила, что по итогам 2019 и 2020 года все показатели выполнены, кассовое исполнение субъектов ДФО составило 96%."Из основных таких проблем наших – это низкий уровень обеспеченности учреждений культуры квалифицированными кадрами в Дальневосточном федеральном округе, для решения данной проблемы в Приморском крае создаются филиалы будущих образовательных учреждений... Кроме того, на базе Дальневосточного института искусств создан центр непрерывного образования, в котором повышают свою квалификацию работники сферы культуры. И вот сейчас, на 2021 год уже прошли переподготовку 1694 работника, а до конца года должно быть 2657 человек", - подчеркнула Любимова.

https://ria.ru/20210902/putin-1748356355.html

https://ria.ru/20210902/putin-1748352156.html

приморский край

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, дальний восток, ольга любимова, россия