На развитие культуры в ДФО выделят более 11 миллиардов рублей
Министр Любимова: на сферу культуры в ДФО до 2024 года выделят более 11 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей будет выделено до 2024 года в рамках нацпроекта "Культура" на развитие культурной сферы Дальневосточного федерального округа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на совещании по социально-экономическому развитию ДФО в режиме видеоконференции.
"При поступлении заявок регионов на 2022 год в рамках нацпроекта, мы рассматривали предложения Дальнего Востока в приоритетном порядке и удовлетворили их практически в полном объеме. Всего до 2024 года на сферу культуры будет выделено более 11 миллиардов рублей", - сказала Любимова.
Министр также рассказала о приоритетных направлениях в данном регионе. Так, в сельских населенных пунктах с численностью до 500 человек внимание будет уделено обеспечению передвижными культурными центрами и автоклубами, в населенных пунктах от 500 человек в приоритете наличие дома культуры. Населенные пункты с численностью от 1 тысячи человек обеспечат библиотеками с детскими отделениями, а в пунктах свыше 3 тысяч человек появятся кинозалы.
"В городском населенном пункте, когда численность населения уже 10 тысяч человек, это и дом культуры, и библиотека, и кинозал, и музей, а когда начинается 30 тысяч человек, это обязательно дополнительно парк культуры и отдыха", - добавила министр.
Говоря о показателях нацпроекта в регионе, министр сообщила, что по итогам 2019 и 2020 года все показатели выполнены, кассовое исполнение субъектов ДФО составило 96%.
"Из основных таких проблем наших – это низкий уровень обеспеченности учреждений культуры квалифицированными кадрами в Дальневосточном федеральном округе, для решения данной проблемы в Приморском крае создаются филиалы будущих образовательных учреждений... Кроме того, на базе Дальневосточного института искусств создан центр непрерывного образования, в котором повышают свою квалификацию работники сферы культуры. И вот сейчас, на 2021 год уже прошли переподготовку 1694 работника, а до конца года должно быть 2657 человек", - подчеркнула Любимова.