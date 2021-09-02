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Культура
https://ria.ru/20210902/kulikovskayabitva-1748318557.html
Нарышкин оценил победу русских войск в Куликовской битве
Нарышкин оценил победу русских войск в Куликовской битве - РИА Новости, 02.09.2021
Нарышкин оценил победу русских войск в Куликовской битве
Победа в Куликовской битве имела решающую роль в рождении национального самосознания русских как единого народа, полагает глава Российского исторического... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:28
2021-09-02T14:27
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МОХОВОЕ (Тульская область), 2 сен — РИА Новости. Победа в Куликовской битве имела решающую роль в рождении национального самосознания русских как единого народа, полагает глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.В 2030 году в России отмечается 650-летний юбилей Куликовской битвы. Председателями оргкомитета, помимо Нарышкина, назначены вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Глава Российского исторического общества отметил, что опыт объединения перед лицом исторических вызовов, приобретенный Россией на Куликовом поле, по сей день лежит в основе "многонациональной отечественной государственности".КУЛИКОВСКАЯ БИТВАКуликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.Во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал темник Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и разбило их. Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход.Князь Московский Дмитрий Иванович, узнав в конце июля о движении монголов, обратился с призывом о сборе русских военных сил в Москве и Коломне. Под стяги великого князя московского Дмитрия Ивановича собрались дружины 27 русских городов и княжеств. Общая численность войска превышала 100 тысяч человек.План похода состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на Оке Мамая со своими союзниками, переправиться через Оку и двинуться навстречу противнику к верховьям Дона. Поход войска происходил в августе – начале сентября.Предугадывая ход битвы, русские полководцы разместили восточнее полка Левой руки в большом лесном урочище Зеленая Дубрава Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин.Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию. Вступление в бой засадного полка послужило сигналом к всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство войска Мамая. Преследование велось русской конницей до наступления темноты.Победа была полной, был захвачен весь лагерь и обоз ордынцев.Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании русского государства.
https://ria.ru/20201009/relikvii-1578964433.html
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общество, история, "куликово поле", социальный навигатор
11:28 02.09.2021 (обновлено: 14:27 02.09.2021)
 

Нарышкин оценил победу русских войск в Куликовской битве

CC0 / Public domain / Картина Адольфа Ивона "Куликовская битва". 1859 год
Картина Адольфа Ивона Куликовская битва. 1859 год - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
CC0 / Public domain /
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МОХОВОЕ (Тульская область), 2 сен — РИА Новости. Победа в Куликовской битве имела решающую роль в рождении национального самосознания русских как единого народа, полагает глава Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
В 2030 году в России отмечается 650-летний юбилей Куликовской битвы. Председателями оргкомитета, помимо Нарышкина, назначены вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

"Подвиг на Куликовом поле символизирует рождение российский нации, является примером самоотверженного, всепобеждающего патриотизма. Главным следствием куликовской победы стало изменение самосознания русских людей и обретение ими уверенности в своих силах. Со временем московские правители окончательно перехватят инициативу у потомков Чингисхана, ровно сто лет спустя на реке Угре хан Ахмат предпочтет избежать прямого столкновения с русской ратью", — сказал Нарышкин, выступая на заседании оргкомитета, проходящего на территории музея-заповедника "Куликово поле".

Глава Российского исторического общества отметил, что опыт объединения перед лицом исторических вызовов, приобретенный Россией на Куликовом поле, по сей день лежит в основе "многонациональной отечественной государственности".
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Наследие Куликова поля. Меч и крест, плуг и трактор: утраченные реликвииИсторию Куликовской битвы рассказывают около десятка источников – но материальных подтверждений ей не много. Как доказать, что огромное сражение было, если нашли лишь несколько тел и могил? Что расскажет о ходе сечи, если многие находки пропали в ходе бурных событий Отечественной истории 20 века? Кто нашёл больше артефактов битвы, чем археологи?
КУЛИКОВСКАЯ БИТВА
Куликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом определившее дальнейшую судьбу российского государства. Битва на Куликовом поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды.
Во второй половине XIV века начался распад Золотой Орды, где фактическим правителем стал темник Мамай. В то же время на Руси шел процесс образования централизованного государства путем объединения русских земель под властью Московского княжества.
Усиление Московского княжества встревожило Мамая. В 1378 году он послал на Русь войско под командованием мурзы Бегича. Войско князя Московского Дмитрия Ивановича встретило ордынцев на реке Воже и разбило их. Мамай, узнав о поражении Бегича, стал готовиться к большому походу на Русь. Он вступил в союз с великим князем литовским Ягайло и рязанским князем Олегом. Летом 1380 года Мамай начал поход.
Князь Московский Дмитрий Иванович, узнав в конце июля о движении монголов, обратился с призывом о сборе русских военных сил в Москве и Коломне. Под стяги великого князя московского Дмитрия Ивановича собрались дружины 27 русских городов и княжеств. Общая численность войска превышала 100 тысяч человек.
Два наконечника стрел и кресало, найденные археологами на Куликовом поле
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План похода состоял в том, чтобы, не ожидая соединения на Оке Мамая со своими союзниками, переправиться через Оку и двинуться навстречу противнику к верховьям Дона. Поход войска происходил в августе – начале сентября.
Предугадывая ход битвы, русские полководцы разместили восточнее полка Левой руки в большом лесном урочище Зеленая Дубрава Засадный полк, состоявший из отборных конных дружин.
Внезапное введение в бой свежих русских сил коренным образом изменило ситуацию. Вступление в бой засадного полка послужило сигналом к всеобщему наступлению московской рати. Началось массовое бегство войска Мамая. Преследование велось русской конницей до наступления темноты.
Победа была полной, был захвачен весь лагерь и обоз ордынцев.
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании русского государства.
 
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