Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/kovid-1748398742.html
МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами
МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами - РИА Новости, 02.09.2021
МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами
Москва сожалеет, что доклад разведки США по происхождению COVID-19 привел к спекуляциям, призывает не использовать трагедию для сведения счетов, заявила... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T17:00
2021-09-02T18:01
сша
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
коронавирус covid-19
в мире
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что доклад разведки США по происхождению COVID-19 привел к спекуляциям, призывает не использовать трагедию для сведения счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотелось бы отметить и сделать это с сожалением, что публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что такие шаги ведут к росту напряженности в обществе и на международной арене и препятствуют выработке совместных подходов к противодействию распространения инфекции. "Мы считаем необходимым сосредоточиться на поиске путей развития международного взаимодействия для победы над пандемией и не использовать эту по-настоящему общемировую общечеловеческую трагедию для сведения счетов на межгосударственном уровне и манипуляции общественным мнением", - добавила представитель МИД.Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
https://ria.ru/20210902/bespilotnik-1748391920.html
https://ria.ru/20210902/mid-1748401887.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19, в мире, мария захарова
17:00 02.09.2021 (обновлено: 18:01 02.09.2021)
 
МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами

Представитель МИД Захарова призвала США не использовать COVID-19 для сведения счетов

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что доклад разведки США по происхождению COVID-19 привел к спекуляциям, призывает не использовать трагедию для сведения счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы отметить и сделать это с сожалением, что публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 16:31Захват власти в Афганистане талибами
МИД осудил удар американского беспилотника в Кабуле
Она добавила, что такие шаги ведут к росту напряженности в обществе и на международной арене и препятствуют выработке совместных подходов к противодействию распространения инфекции. "Мы считаем необходимым сосредоточиться на поиске путей развития международного взаимодействия для победы над пандемией и не использовать эту по-настоящему общемировую общечеловеческую трагедию для сведения счетов на межгосударственном уровне и манипуляции общественным мнением", - добавила представитель МИД.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 17:12
МИД предостерег от использования Киева в качестве антироссийского оружия
 
СШАМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияКоронавирус COVID-19В миреМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
Лента новостейМолния