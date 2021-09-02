17:00 02.09.2021 (обновлено: 18:01 02.09.2021)
МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами
Представитель МИД Захарова призвала США не использовать COVID-19 для сведения счетов
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что доклад разведки США по происхождению COVID-19 привел к спекуляциям, призывает не использовать трагедию для сведения счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы отметить и сделать это с сожалением, что публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что такие шаги ведут к росту напряженности в обществе и на международной арене и препятствуют выработке совместных подходов к противодействию распространения инфекции. "Мы считаем необходимым сосредоточиться на поиске путей развития международного взаимодействия для победы над пандемией и не использовать эту по-настоящему общемировую общечеловеческую трагедию для сведения счетов на межгосударственном уровне и манипуляции общественным мнением", - добавила представитель МИД.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.