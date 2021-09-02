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МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами

МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами - РИА Новости, 02.09.2021

МИД призвал США не использовать COVID-19 для сведения счетов с партнерами

Москва сожалеет, что доклад разведки США по происхождению COVID-19 привел к спекуляциям, призывает не использовать трагедию для сведения счетов, заявила... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T17:00

2021-09-02T17:00

2021-09-02T18:01

сша

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

коронавирус covid-19

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Москва сожалеет, что доклад разведки США по происхождению COVID-19 привел к спекуляциям, призывает не использовать трагедию для сведения счетов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотелось бы отметить и сделать это с сожалением, что публикация привела к очередному витку инсинуаций вокруг в общем-то важного и, подчеркну, сугубо научного вопроса. Россия и раньше призывала избегать политизации ситуации в связи с исследованиями источника возбудителя новой коронавирусной инфекции", - сказала Захарова на брифинге.Она добавила, что такие шаги ведут к росту напряженности в обществе и на международной арене и препятствуют выработке совместных подходов к противодействию распространения инфекции. "Мы считаем необходимым сосредоточиться на поиске путей развития международного взаимодействия для победы над пандемией и не использовать эту по-настоящему общемировую общечеловеческую трагедию для сведения счетов на межгосударственном уровне и манипуляции общественным мнением", - добавила представитель МИД.Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.

https://ria.ru/20210902/bespilotnik-1748391920.html

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сша

москва

россия

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сша, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, коронавирус covid-19, в мире, мария захарова