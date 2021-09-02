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Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России
Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2021
Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России
Снижение заболеваемости коронавирусом в России не очень выраженное, от недели к неделе не больше 5-7%, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T21:10
2021-09-02T21:10
2021-09-02T21:10
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом в России не очень выраженное, от недели к неделе не больше 5-7%, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Да. У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше там 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", - заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, идёт ли ситуация с коронавирусом в РФ на спад в сравнении с июлем.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Попова: снижение заболеваемости COVID-19 в России плавное