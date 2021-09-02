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Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России

Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 02.09.2021

Попова оценила темпы снижения заболеваемости COVID-19 в России

Снижение заболеваемости коронавирусом в России не очень выраженное, от недели к неделе не больше 5-7%, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T21:10

2021-09-02T21:10

2021-09-02T21:10

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Снижение заболеваемости коронавирусом в России не очень выраженное, от недели к неделе не больше 5-7%, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова."Да. У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше там 5-7%. А это достаточно медленное, плавное снижение", - заявила Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос, идёт ли ситуация с коронавирусом в РФ на спад в сравнении с июлем.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19