https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748429407.html

Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса

Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021

Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:35

2021-09-02T20:35

2021-09-02T20:53

общество

здоровье

елена малышева

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram.По словам медика, антикоагулянты способны увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще одним препаратом для лечения инфекции Малышева назвала дексаметазон. Его назначают только в больницах. Он снижает смертность до 30 процентов, уточнила врач.Кроме того, она обратила внимание на моноклональные антитела: лекарства "Актемра" (Тоцилизумаб) и "Олумиант" (Барицитиниб). Эти средства доказали свою эффективность в борьбе с заболеванием.Малышева также перечислила препараты, которые не помогут вылечить коронавирус. Среди них "Гидроксихлорохин", "Тамифлю", "Анаферон", "Кагоцел" и все виды антибиотиков.

https://ria.ru/20210828/napitok-1747627066.html

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общество, здоровье, елена малышева