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Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса
Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021
Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:35
2021-09-02T20:35
2021-09-02T20:53
общество
здоровье
елена малышева
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram.По словам медика, антикоагулянты способны увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще одним препаратом для лечения инфекции Малышева назвала дексаметазон. Его назначают только в больницах. Он снижает смертность до 30 процентов, уточнила врач.Кроме того, она обратила внимание на моноклональные антитела: лекарства "Актемра" (Тоцилизумаб) и "Олумиант" (Барицитиниб). Эти средства доказали свою эффективность в борьбе с заболеванием.Малышева также перечислила препараты, которые не помогут вылечить коронавирус. Среди них "Гидроксихлорохин", "Тамифлю", "Анаферон", "Кагоцел" и все виды антибиотиков.
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общество, здоровье, елена малышева
20:35 02.09.2021 (обновлено: 20:53 02.09.2021)
Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса
Врач Елена Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Врач и телеведущая Елена Малышева
перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram
.
По словам медика, антикоагулянты способны увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще одним препаратом для лечения инфекции Малышева назвала дексаметазон. Его назначают только в больницах. Он снижает смертность до 30 процентов, уточнила врач.
Кроме того, она обратила внимание на моноклональные антитела: лекарства "Актемра" (Тоцилизумаб) и "Олумиант" (Барицитиниб). Эти средства доказали свою эффективность в борьбе с заболеванием.
"Важно понимать, что все эти лекарства есть в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения России", — подчеркнула специалист.
Малышева также перечислила препараты, которые не помогут вылечить коронавирус. Среди них "Гидроксихлорохин", "Тамифлю", "Анаферон", "Кагоцел" и все виды антибиотиков.