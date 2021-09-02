Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748429407.html
Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса
Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса - РИА Новости, 02.09.2021
Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:35
2021-09-02T20:53
общество
здоровье
елена малышева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155556/36/1555563638_0:43:2943:1698_1920x0_80_0_0_fddae0da97f5fb09ef4d3757d72328c7.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram.По словам медика, антикоагулянты способны увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще одним препаратом для лечения инфекции Малышева назвала дексаметазон. Его назначают только в больницах. Он снижает смертность до 30 процентов, уточнила врач.Кроме того, она обратила внимание на моноклональные антитела: лекарства "Актемра" (Тоцилизумаб) и "Олумиант" (Барицитиниб). Эти средства доказали свою эффективность в борьбе с заболеванием.Малышева также перечислила препараты, которые не помогут вылечить коронавирус. Среди них "Гидроксихлорохин", "Тамифлю", "Анаферон", "Кагоцел" и все виды антибиотиков.
https://ria.ru/20210828/napitok-1747627066.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/36/1555563638_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_33e2fc43c1119b63bef23f6b7aef589b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, здоровье, елена малышева
20:35 02.09.2021 (обновлено: 20:53 02.09.2021)
 
Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса

Врач Елена Малышева перечислила эффективные лекарства от коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила лекарства, которые помогают при коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в Instagram.
По словам медика, антикоагулянты способны увеличить выживаемость пациентов с COVID-19, подключенных к аппаратам ИВЛ. Еще одним препаратом для лечения инфекции Малышева назвала дексаметазон. Его назначают только в больницах. Он снижает смертность до 30 процентов, уточнила врач.
Кроме того, она обратила внимание на моноклональные антитела: лекарства "Актемра" (Тоцилизумаб) и "Олумиант" (Барицитиниб). Эти средства доказали свою эффективность в борьбе с заболеванием.

"Важно понимать, что все эти лекарства есть в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения России", — подчеркнула специалист.

Малышева также перечислила препараты, которые не помогут вылечить коронавирус. Среди них "Гидроксихлорохин", "Тамифлю", "Анаферон", "Кагоцел" и все виды антибиотиков.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
28 августа, 09:00Распространение коронавируса
Мясников назвал алкогольный напиток для помощи при постковидном синдроме
 
ОбществоЗдоровьеЕлена Малышева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:25Ракета Alpha взорвалась через 2,5 минуты после запуска в Калифорнии
06:22Кузбасс и "Вымпелком" заключили соглашение в сфере цифровизации
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
Лента новостейМолния