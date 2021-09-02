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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ зарегистрирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:40
2021-09-02T11:40
2021-09-02T11:40
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
республика бурятия
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ зарегистрирован в Москве - 0,12%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва - 0,12%, 2. Московская область - 0,15%, 3. Республика Бурятия - 0,16%", - говорится в сообщении.
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 в субъектах России отмечен в Москве — 0,12%