https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748321232.html

В России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.09.2021

В России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T11:32

2021-09-02T11:32

2021-09-02T13:51

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,7 процента заболевших нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве — 1864, Санкт-Петербурге — 1330, Подмосковье — 614; меньше всего в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — шесть.Умерли 798 человек, выздоровели 18 669.За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 956 318 человек, из них 184 812 скончались, 6 218 048 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 217,5 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 218,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии