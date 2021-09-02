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В России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.09.2021
В России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T11:32
2021-09-02T11:32
2021-09-02T13:51
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,7 процента заболевших нет симптомов.Больше всего новых пациентов в Москве — 1864, Санкт-Петербурге — 1330, Подмосковье — 614; меньше всего в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — шесть.Умерли 798 человек, выздоровели 18 669.За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 956 318 человек, из них 184 812 скончались, 6 218 048 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 217,5 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 218,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 02.09.2021 (обновлено: 13:51 02.09.2021)
В России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом
Оперштаб: в России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. За минувшие сутки во всех регионах России зарегистрировали 18 985 случаев COVID-19, сообщили в профильном оперативном штабе.
Темп прироста составляет 0,27 процента, у 7,7 процента заболевших нет симптомов.
Больше всего новых пациентов в Москве — 1864, Санкт-Петербурге — 1330, Подмосковье — 614; меньше всего в Ненецком автономном округе — 12 и на Чукотке — шесть.
Умерли 798 человек, выздоровели 18 669.
За пандемию в стране заразились коронавирусом 6 956 318 человек, из них 184 812 скончались, 6 218 048 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается около 217,5 миллиона заболевших, а по информации Университета Джонса Хопкинса
, их число уже превысило 218,4 миллиона. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США
, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.