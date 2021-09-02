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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210902/koronavirus-1748277464.html
В Бурятии появится здравница для переболевших COVID-19
В Бурятии появится здравница для переболевших COVID-19 - РИА Новости, 02.09.2021
В Бурятии появится здравница для переболевших COVID-19
Современный отель с портовой зоной и санаторно-курортный комплекс с термальными источниками, которые появятся в Бурятии на Байкале, позволят восстанавливать... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:13
2021-09-02T07:13
распространение коронавируса
экономика
общество
дальневосточный федеральный университет
корпорация развития
дальний восток
алексей цыденов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Современный отель с портовой зоной и санаторно-курортный комплекс с термальными источниками, которые появятся в Бурятии на Байкале, позволят восстанавливать силы переболевшим коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов.Глава республики рассказал, что на ВЭФ планируется подписание ряда соглашений."Соглашение с компанией "Славное море". Это туристический инвестиционный проект, строится хороший отель, создается портовая инфраструктура на Байкале, с инвестициями более миллиарда рублей. Мы подписываем обязывающее инвестиционное соглашения", - сказал Цыденов.По его словам, также подписано соглашение о создании санаторно-курортного комплекса с компанией "Курорты Бурятии" с объемом инвестиций более миллиарда рублей."Будут услуги по оздоровлению, реабилитации, с использованием наших природных минеральных источников, горячая вода термальных источников. Этот проект очень востребован в рамках реабилитации после ковида. Курорты Бурятии подразумевают не только инфраструктуру отдыха, но и оздоровления", - подчеркнул Цыденов.Он отметил, что также будет подписано соглашение с компанией "Друза" по освоению большого месторождения флюоритов."У нас уже одно месторождение эта компания реализует "Эгитинский ГОК", запущено промышленное производство. Известный инвестор, выполняет все свои обязательства. Сейчас он заходит на новое месторождение в Селегинском районе, где это месторождение начинает осваиваться. Соглашение с фондом "Забота", с Корпорацией развития Дальнего Востока. Все это способствует экономическому и социальному развитию республики", - сказал Цыденов.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/vaktsinatsiya-1748274373.html
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экономика, общество, дальневосточный федеральный университет, корпорация развития, дальний восток, алексей цыденов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:13 02.09.2021
 
В Бурятии появится здравница для переболевших COVID-19

Глава Бурятии Цыденов рассказал о создании здравницы для переболевших COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Современный отель с портовой зоной и санаторно-курортный комплекс с термальными источниками, которые появятся в Бурятии на Байкале, позволят восстанавливать силы переболевшим коронавирусной инфекцией, рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава республики Алексей Цыденов.
Глава республики рассказал, что на ВЭФ планируется подписание ряда соглашений.
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"Соглашение с компанией "Славное море". Это туристический инвестиционный проект, строится хороший отель, создается портовая инфраструктура на Байкале, с инвестициями более миллиарда рублей. Мы подписываем обязывающее инвестиционное соглашения", - сказал Цыденов.
По его словам, также подписано соглашение о создании санаторно-курортного комплекса с компанией "Курорты Бурятии" с объемом инвестиций более миллиарда рублей.
"Будут услуги по оздоровлению, реабилитации, с использованием наших природных минеральных источников, горячая вода термальных источников. Этот проект очень востребован в рамках реабилитации после ковида. Курорты Бурятии подразумевают не только инфраструктуру отдыха, но и оздоровления", - подчеркнул Цыденов.
Он отметил, что также будет подписано соглашение с компанией "Друза" по освоению большого месторождения флюоритов.
"У нас уже одно месторождение эта компания реализует "Эгитинский ГОК", запущено промышленное производство. Известный инвестор, выполняет все свои обязательства. Сейчас он заходит на новое месторождение в Селегинском районе, где это месторождение начинает осваиваться. Соглашение с фондом "Забота", с Корпорацией развития Дальнего Востока. Все это способствует экономическому и социальному развитию республики", - сказал Цыденов.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Основная тема этого года - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнёром ВЭФ.
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Распространение коронавирусаЭкономикаОбществоДальневосточный федеральный университетКорпорация РазвитияДальний ВостокАлексей ЦыденовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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