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На Колыме не станут закрывать предприятия с низким уровнем вакцинированных
На Колыме не станут закрывать предприятия с низким уровнем вакцинированных - РИА Новости, 02.09.2021
На Колыме не станут закрывать предприятия с низким уровнем вакцинированных
Губернатор Магаданской области Сергей Носов объяснил, что предприятия, в которых вакцинировались от COVID-19 меньше 60% сотрудников, закрывать не будут, но... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:09
2021-09-02T04:09
магаданская область
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
сергей носов
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов объяснил, что предприятия, в которых вакцинировались от COVID-19 меньше 60% сотрудников, закрывать не будут, но привиться большинству работников все-таки придется.Согласно постановлению главного санитарного врача по Магаданской области в обязательном порядке должны быть вакцинированы от COVID-19 до 60% работников торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта, многофункциональных центров, образования, здравоохранения, ЖКХ, досуговых и спортивных центров, государственные служащие. Сотрудники этих предприятий должны были привиться первым компонентом вакцины до 20 августа, а в срок до 15 сентября – вторым компонентом.Он добавил, что в регионе сейчас только заканчивается отпускная кампания и медики готовы вакцинировать целые трудовые коллективы по заявке предприятий.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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магаданская область, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, сергей носов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:09 02.09.2021
 
На Колыме не станут закрывать предприятия с низким уровнем вакцинированных

Губернатор Носов: на Колыме не будут закрывать предприятия с малым числом вакцинированных

© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкВид на город Магадан
Вид на город Магадан - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Крылов
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов объяснил, что предприятия, в которых вакцинировались от COVID-19 меньше 60% сотрудников, закрывать не будут, но привиться большинству работников все-таки придется.
Согласно постановлению главного санитарного врача по Магаданской области в обязательном порядке должны быть вакцинированы от COVID-19 до 60% работников торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта, многофункциональных центров, образования, здравоохранения, ЖКХ, досуговых и спортивных центров, государственные служащие. Сотрудники этих предприятий должны были привиться первым компонентом вакцины до 20 августа, а в срок до 15 сентября – вторым компонентом.

"Речь идет не о том, чтобы закрывать целенаправленно предприятия, но в зависимости от эпидемиологической обстановки, возможно, придется принимать аналогичные решения, и решения аналогичные тем, что принимали в прошлом году. Но я считаю, что эти решения не должны распространяться на тех, кто эти предписания главного санитарного врача выполнил. Это моя личная позиция, не должны. И таких предприятий очень много. И очень много положительных примеров. Я думаю, что ситуация имеет место быть с недостижением уровня вакцинации, предписанного постановлением главного врача в отдельных предприятиях. Но есть время, и есть вакцина в регионе, есть возможность подтянуться", - сообщил Носов в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме, комментируя вероятность закрытия предприятий с низким уровнем вакцинируемых на Колыме.

Он добавил, что в регионе сейчас только заканчивается отпускная кампания и медики готовы вакцинировать целые трудовые коллективы по заявке предприятий.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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Магаданская областьВладивостокДальневосточный федеральный университетДальний ВостокСергей НосовВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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