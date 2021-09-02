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На Колыме не станут закрывать предприятия с низким уровнем вакцинированных

На Колыме не станут закрывать предприятия с низким уровнем вакцинированных - РИА Новости, 02.09.2021

На Колыме не станут закрывать предприятия с низким уровнем вакцинированных

Губернатор Магаданской области Сергей Носов объяснил, что предприятия, в которых вакцинировались от COVID-19 меньше 60% сотрудников, закрывать не будут, но... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:09

2021-09-02T04:09

2021-09-02T04:09

магаданская область

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

сергей носов

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов объяснил, что предприятия, в которых вакцинировались от COVID-19 меньше 60% сотрудников, закрывать не будут, но привиться большинству работников все-таки придется.Согласно постановлению главного санитарного врача по Магаданской области в обязательном порядке должны быть вакцинированы от COVID-19 до 60% работников торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта, многофункциональных центров, образования, здравоохранения, ЖКХ, досуговых и спортивных центров, государственные служащие. Сотрудники этих предприятий должны были привиться первым компонентом вакцины до 20 августа, а в срок до 15 сентября – вторым компонентом.Он добавил, что в регионе сейчас только заканчивается отпускная кампания и медики готовы вакцинировать целые трудовые коллективы по заявке предприятий.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210901/vaktsinatsiya-1748167779.html

магаданская область

владивосток

дальний восток

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магаданская область, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, сергей носов, восточный экономический форум — 2021 (вэф)