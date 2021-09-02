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Онлайн-конференция о проблеме изменения климата
Онлайн-конференция о проблеме изменения климата - РИА Новости, 02.09.2021
Онлайн-конференция о проблеме изменения климата
8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция советника Президента Российской Федерации, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслана ЭДЕЛЬГЕРИЕВА, посвященная проблеме глобальных климатических изменений.
2021-09-02T16:33
2021-09-02T16:34
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Задать вопросКак идет подготовка к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, открывающейся в Глазго 31 октября? Каково будущее климатической системы? Чем глобальное потепление угрожает России?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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16:33 02.09.2021 (обновлено: 16:34 02.09.2021)
 

Онлайн-конференция о проблеме изменения климата

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8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция советника Президента Российской Федерации, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслана ЭДЕЛЬГЕРИЕВА, посвященная проблеме глобальных климатических изменений.
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Как идет подготовка к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, открывающейся в Глазго 31 октября? Каково будущее климатической системы? Чем глобальное потепление угрожает России?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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