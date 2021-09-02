https://ria.ru/20210902/klimat-1748392466.html

Онлайн-конференция о проблеме изменения климата

Онлайн-конференция о проблеме изменения климата - РИА Новости, 02.09.2021

Онлайн-конференция о проблеме изменения климата

8 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция советника Президента Российской Федерации, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслана ЭДЕЛЬГЕРИЕВА, посвященная проблеме глобальных климатических изменений.

2021-09-02T16:33

2021-09-02T16:33

2021-09-02T16:34

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Задать вопросКак идет подготовка к 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, открывающейся в Глазго 31 октября? Каково будущее климатической системы? Чем глобальное потепление угрожает России?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы