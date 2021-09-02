https://ria.ru/20210902/kazan-1748369976.html

В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 02.09.2021

В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщил РИА... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:48

2021-09-02T14:48

2021-09-02T14:48

происшествия

казань

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КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."Сегодня... в отдел полиции "Азино-2" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что по адресу: Казань, улица Минская, 57, между 11-м и 12-м этажами обнаружен труп неустановленного мужчины в возрасте примерно 40 лет с огнестрельным ранением головы", - сказал Галиев.Он отметил, что для координации действий следственно-оперативной группы на место происшествия выехал прокурор Советского района Казани Модест Фатыхов. Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование будет взято прокуратурой на контроль.

https://ria.ru/20210715/tela-1741358049.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, казань