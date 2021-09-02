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В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 02.09.2021
В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщил РИА... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:48
2021-09-02T14:48
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."Сегодня... в отдел полиции "Азино-2" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что по адресу: Казань, улица Минская, 57, между 11-м и 12-м этажами обнаружен труп неустановленного мужчины в возрасте примерно 40 лет с огнестрельным ранением головы", - сказал Галиев.Он отметил, что для координации действий следственно-оперативной группы на место происшествия выехал прокурор Советского района Казани Модест Фатыхов. Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование будет взято прокуратурой на контроль.
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происшествия, казань
14:48 02.09.2021
 
В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

В жилом доме в Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
"Сегодня... в отдел полиции "Азино-2" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что по адресу: Казань, улица Минская, 57, между 11-м и 12-м этажами обнаружен труп неустановленного мужчины в возрасте примерно 40 лет с огнестрельным ранением головы", - сказал Галиев.
Он отметил, что для координации действий следственно-оперативной группы на место происшествия выехал прокурор Советского района Казани Модест Фатыхов. Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование будет взято прокуратурой на контроль.
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