https://ria.ru/20210902/kazan-1748369976.html
В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением - РИА Новости, 02.09.2021
В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщил РИА... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:48
2021-09-02T14:48
2021-09-02T14:48
происшествия
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КАЗАНЬ, 2 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства мужчины, тело которого с огнестрельным ранением нашли в четверг в одном из домов Казани, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."Сегодня... в отдел полиции "Азино-2" УМВД России по Казани поступило сообщение о том, что по адресу: Казань, улица Минская, 57, между 11-м и 12-м этажами обнаружен труп неустановленного мужчины в возрасте примерно 40 лет с огнестрельным ранением головы", - сказал Галиев.Он отметил, что для координации действий следственно-оперативной группы на место происшествия выехал прокурор Советского района Казани Модест Фатыхов. Обстоятельства случившегося выясняются. Расследование будет взято прокуратурой на контроль.
https://ria.ru/20210715/tela-1741358049.html
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань
В Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением
В жилом доме в Казани нашли тело мужчины с огнестрельным ранением