Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/italiya-1748276994.html
Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока
Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021
Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока
Италия готова передать России свои ноу-хау в сфере экспорта, чтобы способствовать развитию Дальнего Востока, заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:06
2021-09-02T07:06
экономика
италия
дальний восток
россия
паскуале терраччано
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748262550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_04ac311451ce8c90a5b6fce7e4e8027e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Италия готова передать России свои ноу-хау в сфере экспорта, чтобы способствовать развитию Дальнего Востока, заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано."Благодаря стратегическому положению российского Дальнего Востока и возможности найти квалифицированную рабочую силу, РФ может стать надёжным поставщиком высококачественной продукции для Дальнего Востока и Тихого океана. Италия со своими традициями и опытом в экспорте готова передать свои ноу-хау в Россию и, в частности, в этот регион", - сказал он на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где было показано его видеообращение.Как отметил дипломат, российский Дальний Восток может играть решающую роль также и для удовлетворения спроса из этого региона. "Чтобы привлечь итальянские и вообще европейские компании в географические регионы, которые далеко от Европы, необходимо настаивать на распространении знаний, потенциала развития, которые предоставляются местными властями", - добавил Терраччано.Посол отметил, что за время своей работы в России (с 2018 года) смог посетить большую часть страны, включая Владивосток.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html
италия
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748262550_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e491cca1a294b07f5e3eb3b50bc4178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, италия, дальний восток, россия, паскуале терраччано, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:06 02.09.2021
 
Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока

Посол Терраччано: Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВЭФ-2021
ВЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Италия готова передать России свои ноу-хау в сфере экспорта, чтобы способствовать развитию Дальнего Востока, заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.
"Благодаря стратегическому положению российского Дальнего Востока и возможности найти квалифицированную рабочую силу, РФ может стать надёжным поставщиком высококачественной продукции для Дальнего Востока и Тихого океана. Италия со своими традициями и опытом в экспорте готова передать свои ноу-хау в Россию и, в частности, в этот регион", - сказал он на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где было показано его видеообращение.
Туристы в Милане, Италия - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 19:50Туризм
В Италии ожидают решения об открытии границ для туристов из России
Как отметил дипломат, российский Дальний Восток может играть решающую роль также и для удовлетворения спроса из этого региона. "Чтобы привлечь итальянские и вообще европейские компании в географические регионы, которые далеко от Европы, необходимо настаивать на распространении знаний, потенциала развития, которые предоставляются местными властями", - добавил Терраччано.
Посол отметил, что за время своей работы в России (с 2018 года) смог посетить большую часть страны, включая Владивосток.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаИталияДальний ВостокРоссияПаскуале ТерраччаноВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13Пограничники Белоруссии: соседние страны ЕС нарушают международное право
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
Лента новостейМолния