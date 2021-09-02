https://ria.ru/20210902/italiya-1748276994.html

Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока

Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока - РИА Новости, 02.09.2021

Италия готова передать России ноу-хау для развития Дальнего Востока

Италия готова передать России свои ноу-хау в сфере экспорта, чтобы способствовать развитию Дальнего Востока, заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:06

2021-09-02T07:06

2021-09-02T07:06

экономика

италия

дальний восток

россия

паскуале терраччано

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Италия готова передать России свои ноу-хау в сфере экспорта, чтобы способствовать развитию Дальнего Востока, заявил посол Италии в РФ Паскуале Терраччано."Благодаря стратегическому положению российского Дальнего Востока и возможности найти квалифицированную рабочую силу, РФ может стать надёжным поставщиком высококачественной продукции для Дальнего Востока и Тихого океана. Италия со своими традициями и опытом в экспорте готова передать свои ноу-хау в Россию и, в частности, в этот регион", - сказал он на сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), где было показано его видеообращение.Как отметил дипломат, российский Дальний Восток может играть решающую роль также и для удовлетворения спроса из этого региона. "Чтобы привлечь итальянские и вообще европейские компании в географические регионы, которые далеко от Европы, необходимо настаивать на распространении знаний, потенциала развития, которые предоставляются местными властями", - добавил Терраччано.Посол отметил, что за время своей работы в России (с 2018 года) смог посетить большую часть страны, включая Владивосток.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210812/italiya-1745522968.html

италия

дальний восток

россия

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экономика, италия, дальний восток, россия, паскуале терраччано, восточный экономический форум — 2021 (вэф)