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Глава Минтруда рассказал о наиболее динамично растущей отрасли экономики

Глава Минтруда рассказал о наиболее динамично растущей отрасли экономики - РИА Новости, 02.09.2021

Глава Минтруда рассказал о наиболее динамично растущей отрасли экономики

Более 2 миллионов человек понадобится сфере IT в ближайшие восемь-девять лет, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T03:53

2021-09-02T03:53

2021-09-02T03:53

экономика

владивосток

антон котяков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более 2 миллионов человек понадобится сфере IT в ближайшие восемь-девять лет, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.По его словам, наиболее динамично растущей отраслью экономики является IT."В ближайшие восемь-девять лет IT-индустрия потребует в свои ряды еще более 2 миллионов человек", - отметил министр, выступая на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

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владивосток

россия

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экономика, владивосток, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)