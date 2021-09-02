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Глава Минтруда рассказал о наиболее динамично растущей отрасли экономики
Глава Минтруда рассказал о наиболее динамично растущей отрасли экономики - РИА Новости, 02.09.2021
Глава Минтруда рассказал о наиболее динамично растущей отрасли экономики
Более 2 миллионов человек понадобится сфере IT в ближайшие восемь-девять лет, рассказал глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:53
2021-09-02T03:53
экономика
владивосток
антон котяков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более 2 миллионов человек понадобится сфере IT в ближайшие восемь-девять лет, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.По его словам, наиболее динамично растущей отраслью экономики является IT."В ближайшие восемь-девять лет IT-индустрия потребует в свои ряды еще более 2 миллионов человек", - отметил министр, выступая на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, антон котяков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
03:53 02.09.2021
 
Глава Минтруда рассказал о наиболее динамично растущей отрасли экономики

Глава Минтруда Котяков: более двух миллионов человек понадобится сфере IT за девять лет

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкАнтон Котяков
Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Более 2 миллионов человек понадобится сфере IT в ближайшие восемь-девять лет, рассказал глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, наиболее динамично растущей отраслью экономики является IT.
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Минтруд: роль дистанционных работников на рынке труда увеличивается
"В ближайшие восемь-девять лет IT-индустрия потребует в свои ряды еще более 2 миллионов человек", - отметил министр, выступая на ВЭФ.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
 
ЭкономикаВладивостокАнтон КотяковРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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