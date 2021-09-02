Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/investory-1748330635.html
Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы
Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы - РИА Новости, 02.09.2021
Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы
ВЭБ совместно с Минвостокразвития прорабатывают новые механизмы субсидирования процентной ставки для инвесторов на Дальнем Востоке, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T12:02
2021-09-02T12:02
экономика
владивосток
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748318531_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_ac85f4d0078da1ab325f36ff9c278e4f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ совместно с Минвостокразвития прорабатывают новые механизмы субсидирования процентной ставки для инвесторов на Дальнем Востоке, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя ВЭБа, член правления Артем Довлатов."Мы уверены, что с учетом синергии от этого объединения и продления программы льготного финансирования как минимум в прежнем объеме позволит привлечь в проекты развития на Дальнем Востоке не менее 1 триллиона рублей до 2030 года", - сказал он."Также стоит отметить, что данный объем инвестиций может быть существенно увеличен благодаря инструменту субсидирования процентной ставки для инвесторов, который разрабатывается ВЭБ.РФ совместно с министерством развития Дальнего Востока и Арктики", - добавил Довлатов.Он также сообщил, что на конец прошлого года у структуры ВЭБ.ДВ в стадии реализации находилось 19 инвестиционных проектов, которые предполагают почти 6 тысяч новых рабочих мест. А текущий инвестпортфель на конец года составлял 47 миллиардов рублей.В 2020 году было рассмотрено 56 инвестиционных проектов, по 47 из них была продолжена дальнейшая работа. Общая стоимость одобренных проектов составила порядка 200 миллиардов рублей, участие ВЭБ.ДВ в одобренных проектах составило 20 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210902/vtb-1748299716.html
https://ria.ru/20210902/poligon-1748268451.html
владивосток
дальний восток
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748318531_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd930d9f8bf9a0f1d095e5abac98d1b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:02 02.09.2021
 
Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы

ВЭБ и Минвостокразвития проработают инструменты льгот для инвесторов на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаги на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета во время проведения Восточного экономического форума 2021
Флаги на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета во время проведения Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ совместно с Минвостокразвития прорабатывают новые механизмы субсидирования процентной ставки для инвесторов на Дальнем Востоке, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя ВЭБа, член правления Артем Довлатов.
"Мы уверены, что с учетом синергии от этого объединения и продления программы льготного финансирования как минимум в прежнем объеме позволит привлечь в проекты развития на Дальнем Востоке не менее 1 триллиона рублей до 2030 года", - сказал он.
Логотип финансовой группы ВТБ на здании на Смоленской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 09:58
ВТБ и Минвостокразвития договорились о поддержке туризма на Дальнем Востоке
"Также стоит отметить, что данный объем инвестиций может быть существенно увеличен благодаря инструменту субсидирования процентной ставки для инвесторов, который разрабатывается ВЭБ.РФ совместно с министерством развития Дальнего Востока и Арктики", - добавил Довлатов.
Он также сообщил, что на конец прошлого года у структуры ВЭБ.ДВ в стадии реализации находилось 19 инвестиционных проектов, которые предполагают почти 6 тысяч новых рабочих мест. А текущий инвестпортфель на конец года составлял 47 миллиардов рублей.
В 2020 году было рассмотрено 56 инвестиционных проектов, по 47 из них была продолжена дальнейшая работа. Общая стоимость одобренных проектов составила порядка 200 миллиардов рублей, участие ВЭБ.ДВ в одобренных проектах составило 20 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Маяк и Поклонный крест на мысе Басаргина в проливе Босфор Восточный - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 04:51
Дальний Восток хотят сделать полигоном для климатических проектов
 
ЭкономикаВладивостокДальневосточный федеральный университетДальний ВостокРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Эксперт рассказал об обстоятельствах нападения тигра на человека в ДФО
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13Пограничники Белоруссии: соседние страны ЕС нарушают международное право
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
Лента новостейМолния