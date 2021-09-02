https://ria.ru/20210902/investory-1748330635.html

Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы

Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы - РИА Новости, 02.09.2021

Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы

ВЭБ совместно с Минвостокразвития прорабатывают новые механизмы субсидирования процентной ставки для инвесторов на Дальнем Востоке, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T12:02

2021-09-02T12:02

2021-09-02T12:02

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ совместно с Минвостокразвития прорабатывают новые механизмы субсидирования процентной ставки для инвесторов на Дальнем Востоке, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя ВЭБа, член правления Артем Довлатов."Мы уверены, что с учетом синергии от этого объединения и продления программы льготного финансирования как минимум в прежнем объеме позволит привлечь в проекты развития на Дальнем Востоке не менее 1 триллиона рублей до 2030 года", - сказал он."Также стоит отметить, что данный объем инвестиций может быть существенно увеличен благодаря инструменту субсидирования процентной ставки для инвесторов, который разрабатывается ВЭБ.РФ совместно с министерством развития Дальнего Востока и Арктики", - добавил Довлатов.Он также сообщил, что на конец прошлого года у структуры ВЭБ.ДВ в стадии реализации находилось 19 инвестиционных проектов, которые предполагают почти 6 тысяч новых рабочих мест. А текущий инвестпортфель на конец года составлял 47 миллиардов рублей.В 2020 году было рассмотрено 56 инвестиционных проектов, по 47 из них была продолжена дальнейшая работа. Общая стоимость одобренных проектов составила порядка 200 миллиардов рублей, участие ВЭБ.ДВ в одобренных проектах составило 20 миллиардов рублей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210902/vtb-1748299716.html

https://ria.ru/20210902/poligon-1748268451.html

владивосток

дальний восток

россия

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)