Для инвесторов на Дальнем Востоке проработают льготы
ВЭБ и Минвостокразвития проработают инструменты льгот для инвесторов на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаги на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета во время проведения Восточного экономического форума 2021
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. ВЭБ совместно с Минвостокразвития прорабатывают новые механизмы субсидирования процентной ставки для инвесторов на Дальнем Востоке, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя ВЭБа, член правления Артем Довлатов.
"Мы уверены, что с учетом синергии от этого объединения и продления программы льготного финансирования как минимум в прежнем объеме позволит привлечь в проекты развития на Дальнем Востоке не менее 1 триллиона рублей до 2030 года", - сказал он.
"Также стоит отметить, что данный объем инвестиций может быть существенно увеличен благодаря инструменту субсидирования процентной ставки для инвесторов, который разрабатывается ВЭБ.РФ совместно с министерством развития Дальнего Востока и Арктики", - добавил Довлатов.
Он также сообщил, что на конец прошлого года у структуры ВЭБ.ДВ в стадии реализации находилось 19 инвестиционных проектов, которые предполагают почти 6 тысяч новых рабочих мест. А текущий инвестпортфель на конец года составлял 47 миллиардов рублей.
В 2020 году было рассмотрено 56 инвестиционных проектов, по 47 из них была продолжена дальнейшая работа. Общая стоимость одобренных проектов составила порядка 200 миллиардов рублей, участие ВЭБ.ДВ в одобренных проектах составило 20 миллиардов рублей.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.