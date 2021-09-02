https://ria.ru/20210902/investitsii-1748264358.html
Власти знают, как привлечь инвестиции на Дальний Восток, заявил Трутнев
Власти знают, как привлечь инвестиции на Дальний Восток, заявил Трутнев - РИА Новости, 02.09.2021
Власти знают, как привлечь инвестиции на Дальний Восток, заявил Трутнев
Власти знают, как вызвать новый рывок в привлечении инвестиций на Дальний Восток, после Восточного экономического форума это будет сделано, заявил вице-премьер, РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T03:41
2021-09-02T03:41
2021-09-02T03:41
экономика
юрий трутнев
дальний восток
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Власти знают, как вызвать новый рывок в привлечении инвестиций на Дальний Восток, после Восточного экономического форума это будет сделано, заявил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Объем инвестиций за последний год составил полтриллиона. Это значит, что приходят новые и новые инвесторы. У нас был небольшой спад в 2020 году, но мы с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, главой Минвостокразвития) подробно обсуждали, могу сказать, что знаю, как сделать так, чтобы возник новый рывок в привлечении инвесторов на Дальний Восток. Мы это сразу после форума сделаем", - сказал полпред, выступая на ВЭФОн отметил, что инвесторы, которые приходят раньше, получают преимущества."Здесь как всегда: чем раньше приходишь, тем шире горизонт возможностей. Но говорить о том, что на Дальнем Востоке заняты все места и негде работать, было бы неоправданно. Нам ещё работать и работать, чтобы использовать потенциал ДФО максимально", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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РИА Новости
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экономика, юрий трутнев, дальний восток, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Власти знают, как привлечь инвестиции на Дальний Восток, заявил Трутнев
Полпред президента Трутнев: власти знают, как привлечь инвестиции на Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости.
Власти знают, как вызвать новый рывок в привлечении инвестиций на Дальний Восток, после Восточного экономического форума
это будет сделано, заявил вице-премьер, полпред президента РФ
в ДФО Юрий Трутнев
.
"Объем инвестиций за последний год составил полтриллиона. Это значит, что приходят новые и новые инвесторы. У нас был небольшой спад в 2020 году, но мы с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, главой Минвостокразвития) подробно обсуждали, могу сказать, что знаю, как сделать так, чтобы возник новый рывок в привлечении инвесторов на Дальний Восток. Мы это сразу после форума сделаем", - сказал полпред, выступая на ВЭФ
Он отметил, что инвесторы, которые приходят раньше, получают преимущества.
"Здесь как всегда: чем раньше приходишь, тем шире горизонт возможностей. Но говорить о том, что на Дальнем Востоке заняты все места и негде работать, было бы неоправданно. Нам ещё работать и работать, чтобы использовать потенциал ДФО максимально", - добавил он.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.