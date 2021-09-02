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Эксперты ждут ускорения инфляции в России до максимума с 2016 года
Эксперты ждут ускорения инфляции в России до максимума с 2016 года - РИА Новости, 02.09.2021
Эксперты ждут ускорения инфляции в России до максимума с 2016 года
Темпы роста цен в России по итогам сентября составят в годовом выражении 6,8%, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, следует из... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T07:01
2021-09-02T07:19
экономика
инфляция
альфа-банк
газпромбанк
сбербанк россии
наталия орлова
александр исаков
россия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Темпы роста цен в России по итогам сентября составят в годовом выражении 6,8%, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.По данным Росстата, годовая инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с прошлого года, в июне темпы роста цен подскочили до максимальных с лета 2016 года 6,5%. В июле наметилось небольшое замедление инфляции - до 6,46%, официальных данных за прошлый месяц пока нет.Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года - до 4-4,5% с прежних 4%.Факторы инфляцииКлючевыми причинами ускорения инфляции в сентябре станут импорт инфляции с глобальных рынков и сохранение повышенных темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, считают аналитики."Основными причинами (ускорения инфляции - ред.) является сохраняющееся глобальное инфляционное давление в связи с влиянием программ стимулирования экономики на фоне новой волны ковида, а также логистическими проблемами. Внутри России также не исчерпано влияние быстрого роста спроса на фоне ограниченного предложения в ряде отраслей, например, в строительстве, в некоторых сегментах потребительского рынка", - говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.Дополнительный вклад в инфляцию даст и начало учебного года, а также возможное подорожание сахара, указывает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При этом старший экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков уверен, что единоразовые социальные выплаты пенсионерам и военным также скажутся на инфляции."Хотя дополнительные выплаты пенсионерам и военным в сентябре могут и не иметь прямого инфляционного характера, вторичные эффекты будут значительны. Поскольку внутренний спрос все еще перегрет, так как внешний туризм ограничен, наблюдаются дисбалансы на продовольственных и непродовольственных рынках. Дополнительные потребительские расходы могут еще сильнее повлиять на цены, в чем мы убедились в августе, когда поступили выплаты на детей школьного возраста", - соглашается с коллегой главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.Динамика инфляции в августе указывает на то, что сезонное снижение цен на продукты и овощи недостаточно сильное, чтобы компенсировать инфляцию в непродовольственном сегменте, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, добавив, что рост непродовольственных цен в сентябре продолжится и создаст предпосылки в повышенному инфляционному фону.Причина возможного разгона инфляции в сентябре связана со статистическими свойствами подсчета: урожайный сезон в текущем году способствует менее выраженному снижению цен на продукты питания, чем годом ранее, соглашается директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Именно поэтому аналитик ждет, что уже в октябре инфляция в стране начнет вновь замедляться. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов ждет устойчивого и довольно быстрого снижения годовой инфляции в четвертом квартале.Прогнозы аналитиковПрогнозы аналитиков по годовой инфляции в сентябре текущего года представлены ниже (в %):АКРА - 6,5Альфа-банк - 6,8БКС - 6,7"ВТБ Капитал" - 6,6-6,7Газпромбанк - 6,7"Зенит" - 6,8-6,9НКР - 6,9НРА - 6,85Промсвязьбанк - 6,8Росбанк - 6,6-6,7Сбербанк - 6,7-6,8Совкомбанк - 7"Эксперт РА" - 6,4
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экономика, инфляция, альфа-банк, газпромбанк, сбербанк россии, наталия орлова, александр исаков, россия
07:01 02.09.2021 (обновлено: 07:19 02.09.2021)
 
Эксперты ждут ускорения инфляции в России до максимума с 2016 года

Аналитики: инфляция в сентябре достигнет 6,8 процента, что является максимумом с 2016 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Темпы роста цен в России по итогам сентября составят в годовом выражении 6,8%, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.
По данным Росстата, годовая инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с прошлого года, в июне темпы роста цен подскочили до максимальных с лета 2016 года 6,5%. В июле наметилось небольшое замедление инфляции - до 6,46%, официальных данных за прошлый месяц пока нет.
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Факторы инфляции

Ключевыми причинами ускорения инфляции в сентябре станут импорт инфляции с глобальных рынков и сохранение повышенных темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, считают аналитики.
"Основными причинами (ускорения инфляции - ред.) является сохраняющееся глобальное инфляционное давление в связи с влиянием программ стимулирования экономики на фоне новой волны ковида, а также логистическими проблемами. Внутри России также не исчерпано влияние быстрого роста спроса на фоне ограниченного предложения в ряде отраслей, например, в строительстве, в некоторых сегментах потребительского рынка", - говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
Дополнительный вклад в инфляцию даст и начало учебного года, а также возможное подорожание сахара, указывает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При этом старший экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков уверен, что единоразовые социальные выплаты пенсионерам и военным также скажутся на инфляции.
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"Хотя дополнительные выплаты пенсионерам и военным в сентябре могут и не иметь прямого инфляционного характера, вторичные эффекты будут значительны. Поскольку внутренний спрос все еще перегрет, так как внешний туризм ограничен, наблюдаются дисбалансы на продовольственных и непродовольственных рынках. Дополнительные потребительские расходы могут еще сильнее повлиять на цены, в чем мы убедились в августе, когда поступили выплаты на детей школьного возраста", - соглашается с коллегой главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.
Динамика инфляции в августе указывает на то, что сезонное снижение цен на продукты и овощи недостаточно сильное, чтобы компенсировать инфляцию в непродовольственном сегменте, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, добавив, что рост непродовольственных цен в сентябре продолжится и создаст предпосылки в повышенному инфляционному фону.
Причина возможного разгона инфляции в сентябре связана со статистическими свойствами подсчета: урожайный сезон в текущем году способствует менее выраженному снижению цен на продукты питания, чем годом ранее, соглашается директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Именно поэтому аналитик ждет, что уже в октябре инфляция в стране начнет вновь замедляться. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов ждет устойчивого и довольно быстрого снижения годовой инфляции в четвертом квартале.
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Прогнозы аналитиков

Прогнозы аналитиков по годовой инфляции в сентябре текущего года представлены ниже (в %):
АКРА - 6,5
Альфа-банк - 6,8
БКС - 6,7
"ВТБ Капитал" - 6,6-6,7
Газпромбанк - 6,7
"Зенит" - 6,8-6,9
НКР - 6,9
НРА - 6,85
Промсвязьбанк - 6,8
Росбанк - 6,6-6,7
Сбербанк - 6,7-6,8
Совкомбанк - 7
"Эксперт РА" - 6,4
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ЭкономикаИнфляцияАльфа-банкГазпромбанкСбербанк РоссииНаталия ОрловаАлександр ИсаковРоссия
 
 
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