https://ria.ru/20210902/inflyatsiya-1748276264.html

Эксперты ждут ускорения инфляции в России до максимума с 2016 года

Эксперты ждут ускорения инфляции в России до максимума с 2016 года - РИА Новости, 02.09.2021

Эксперты ждут ускорения инфляции в России до максимума с 2016 года

Темпы роста цен в России по итогам сентября составят в годовом выражении 6,8%, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, следует из... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T07:01

2021-09-02T07:01

2021-09-02T07:19

экономика

инфляция

альфа-банк

газпромбанк

сбербанк россии

наталия орлова

александр исаков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Темпы роста цен в России по итогам сентября составят в годовом выражении 6,8%, что станет новым максимальным уровнем с августа 2016 года, следует из консенсус-прогноза, составленного РИА Новости на основе опроса аналитиков.По данным Росстата, годовая инфляция в стране на фоне ослабевшего рубля и роста цен на некоторые продукты питания и сырьевые товары в мире ускоряется с прошлого года, в июне темпы роста цен подскочили до максимальных с лета 2016 года 6,5%. В июле наметилось небольшое замедление инфляции - до 6,46%, официальных данных за прошлый месяц пока нет.Банк России в июле повысил прогноз инфляции по итогам текущего года до 5,7-6,2% с 4,7-5,2%, по итогам 2022 года - до 4-4,5% с прежних 4%.Факторы инфляцииКлючевыми причинами ускорения инфляции в сентябре станут импорт инфляции с глобальных рынков и сохранение повышенных темпов роста цен на непродовольственные товары и услуги, считают аналитики."Основными причинами (ускорения инфляции - ред.) является сохраняющееся глобальное инфляционное давление в связи с влиянием программ стимулирования экономики на фоне новой волны ковида, а также логистическими проблемами. Внутри России также не исчерпано влияние быстрого роста спроса на фоне ограниченного предложения в ряде отраслей, например, в строительстве, в некоторых сегментах потребительского рынка", - говорит старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.Дополнительный вклад в инфляцию даст и начало учебного года, а также возможное подорожание сахара, указывает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. При этом старший экономист "ВТБ Капитал" Александр Исаков уверен, что единоразовые социальные выплаты пенсионерам и военным также скажутся на инфляции."Хотя дополнительные выплаты пенсионерам и военным в сентябре могут и не иметь прямого инфляционного характера, вторичные эффекты будут значительны. Поскольку внутренний спрос все еще перегрет, так как внешний туризм ограничен, наблюдаются дисбалансы на продовольственных и непродовольственных рынках. Дополнительные потребительские расходы могут еще сильнее повлиять на цены, в чем мы убедились в августе, когда поступили выплаты на детей школьного возраста", - соглашается с коллегой главный экономист Sova Capital Артем Заигрин.Динамика инфляции в августе указывает на то, что сезонное снижение цен на продукты и овощи недостаточно сильное, чтобы компенсировать инфляцию в непродовольственном сегменте, отметила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, добавив, что рост непродовольственных цен в сентябре продолжится и создаст предпосылки в повышенному инфляционному фону.Причина возможного разгона инфляции в сентябре связана со статистическими свойствами подсчета: урожайный сезон в текущем году способствует менее выраженному снижению цен на продукты питания, чем годом ранее, соглашается директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев. Именно поэтому аналитик ждет, что уже в октябре инфляция в стране начнет вновь замедляться. Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов ждет устойчивого и довольно быстрого снижения годовой инфляции в четвертом квартале.Прогнозы аналитиковПрогнозы аналитиков по годовой инфляции в сентябре текущего года представлены ниже (в %):АКРА - 6,5Альфа-банк - 6,8БКС - 6,7"ВТБ Капитал" - 6,6-6,7Газпромбанк - 6,7"Зенит" - 6,8-6,9НКР - 6,9НРА - 6,85Промсвязьбанк - 6,8Росбанк - 6,6-6,7Сбербанк - 6,7-6,8Совкомбанк - 7"Эксперт РА" - 6,4

https://ria.ru/20210825/inflyatsiya-1747178855.html

https://realty.ria.ru/20210828/ipoteka-1747652111.html

https://ria.ru/20210806/putin-1744771315.html

https://ria.ru/20210822/dokhody-1746743246.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, инфляция, альфа-банк, газпромбанк, сбербанк россии, наталия орлова, александр исаков, россия