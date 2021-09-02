https://ria.ru/20210902/gvardiya-1748255583.html

США и Украина договорились наладить горячую линию связи

США и Украина договорились наладить горячую линию связи - РИА Новости, 02.09.2021

США и Украина договорились наладить горячую линию связи

Госдепартамент США и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорились наладить защищенный канал круглосуточной связи для... РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T00:32

2021-09-02T00:32

2021-09-02T00:40

в мире

украина

сша

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Госдепартамент США и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорились наладить защищенный канал круглосуточной связи для снижения рисков вооруженных конфликтов, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.Госдепартамент пояснил, что система призвана минимизировать риски вооруженных конфликтов, которые могут произойти в результате "ошибочных оценок и недопониманий".Договоренность была достигнута в ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/sevpotok-1748250537.html

украина

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в мире, украина, сша, владимир зеленский