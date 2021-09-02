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США и Украина договорились наладить горячую линию связи
США и Украина договорились наладить горячую линию связи - РИА Новости, 02.09.2021
США и Украина договорились наладить горячую линию связи
Госдепартамент США и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорились наладить защищенный канал круглосуточной связи для... РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T00:32
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в мире
украина
сша
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Госдепартамент США и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорились наладить защищенный канал круглосуточной связи для снижения рисков вооруженных конфликтов, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.Госдепартамент пояснил, что система призвана минимизировать риски вооруженных конфликтов, которые могут произойти в результате "ошибочных оценок и недопониманий".Договоренность была достигнута в ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский
00:32 02.09.2021 (обновлено: 00:40 02.09.2021)
 
США и Украина договорились наладить горячую линию связи

США и Украина договорились наладить горячую линию связи для предотвращения конфликтов

CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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ВАШИНГТОН, 2 сен – РИА Новости. Госдепартамент США и Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины договорились наладить защищенный канал круглосуточной связи для снижения рисков вооруженных конфликтов, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.
"Госдепартамент США и украинская Государственная служба специальной связи и защиты информации подписали соглашение о защищенном канале связи, функционирующем в круглосуточном и ежедневном режиме по линии Центра снижения национальных и ядерных рисков", - говорится в релизе.
Госдепартамент пояснил, что система призвана минимизировать риски вооруженных конфликтов, которые могут произойти в результате "ошибочных оценок и недопониманий".
Договоренность была достигнута в ходе визита в США президента Украины Владимира Зеленского.
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