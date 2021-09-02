В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане
Глава Евросовета Мишель: гумпомощь можно использовать как вариант давления на Афганистан
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана, поэтому ее можно использовать как один из элементов воздействия на новые власти в стране, считает глава Евросовета Шарль Мишель.
"Европа хочет продолжать оказывать гуманитарную помощь афганцам и поэтому должна участвовать в усилиях по достижению этой цели", - говорится в его заявлении.
Важнейшим вопросом являются отношения с новым режимом в стране, отметил он. На виртуальной встрече лидеров G7 участники единогласно согласовали фундаментальные условия для такого взаимодействия: соблюдение прав человека, особенно женщин, девочек и меньшинств; формирование инклюзивного правительства, отражающего разнообразие страны и соблюдение Афганистаном своих международных обязательств, особенно в отношении борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, пишет Мишель.
Упоминание этих условий свидетельствует о том, что есть сомнения в готовности движения "Талибан"* их выполнять, отметил он.
"Настоящий вопрос, увы, не в том, будут ли они соблюдать эти условия немедленно, полностью и устойчиво, а скорее в том, в какой степени можно будет их побудить к этому и с каким результатом. Мы должны использовать все доступные рычаги. Новый режим отрезан от денежных резервов афганского государства, и он захочет максимально сохранить внешние экономические связи. Гуманитарная помощь, в частности из Европы, будет иметь решающее значение для внутренней стабильности. Признание и сотрудничество с международным сообществом - жизненно важные цели для нового режима в Кабуле. Этот рычаг должен быть использован на благо афганского народа", - написал Мишель.
ЕС также необходимо взаимодействовать с соседними с Афганистаном странами и другими государствами в регионе. "Возможно, не все они разделяют наши демократические стандарты. Но они имеют реальное влияние на проблему, поэтому мы должны работать с ними", - сказал он.
* Террористическая организация, запрещена в России