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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210902/gumpomosch-1748430928.html
В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане
В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021
В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане
Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана, поэтому ее можно использовать как один из элементов воздействия на РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T20:56
2021-09-02T20:56
захват власти в афганистане талибами
в мире
гуманитарная помощь
кабул (город)
талибан
афганистан
g7
шарль мишель
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана, поэтому ее можно использовать как один из элементов воздействия на новые власти в стране, считает глава Евросовета Шарль Мишель."Европа хочет продолжать оказывать гуманитарную помощь афганцам и поэтому должна участвовать в усилиях по достижению этой цели", - говорится в его заявлении.Важнейшим вопросом являются отношения с новым режимом в стране, отметил он. На виртуальной встрече лидеров G7 участники единогласно согласовали фундаментальные условия для такого взаимодействия: соблюдение прав человека, особенно женщин, девочек и меньшинств; формирование инклюзивного правительства, отражающего разнообразие страны и соблюдение Афганистаном своих международных обязательств, особенно в отношении борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, пишет Мишель.Упоминание этих условий свидетельствует о том, что есть сомнения в готовности движения "Талибан"* их выполнять, отметил он."Настоящий вопрос, увы, не в том, будут ли они соблюдать эти условия немедленно, полностью и устойчиво, а скорее в том, в какой степени можно будет их побудить к этому и с каким результатом. Мы должны использовать все доступные рычаги. Новый режим отрезан от денежных резервов афганского государства, и он захочет максимально сохранить внешние экономические связи. Гуманитарная помощь, в частности из Европы, будет иметь решающее значение для внутренней стабильности. Признание и сотрудничество с международным сообществом - жизненно важные цели для нового режима в Кабуле. Этот рычаг должен быть использован на благо афганского народа", - написал Мишель.ЕС также необходимо взаимодействовать с соседними с Афганистаном странами и другими государствами в регионе. "Возможно, не все они разделяют наши демократические стандарты. Но они имеют реальное влияние на проблему, поэтому мы должны работать с ними", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748425721.html
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в мире, гуманитарная помощь, кабул (город), талибан, афганистан, g7, шарль мишель, евросовет
20:56 02.09.2021
 
В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане

Глава Евросовета Мишель: гумпомощь можно использовать как вариант давления на Афганистан

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана, поэтому ее можно использовать как один из элементов воздействия на новые власти в стране, считает глава Евросовета Шарль Мишель.
"Европа хочет продолжать оказывать гуманитарную помощь афганцам и поэтому должна участвовать в усилиях по достижению этой цели", - говорится в его заявлении.
Важнейшим вопросом являются отношения с новым режимом в стране, отметил он. На виртуальной встрече лидеров G7 участники единогласно согласовали фундаментальные условия для такого взаимодействия: соблюдение прав человека, особенно женщин, девочек и меньшинств; формирование инклюзивного правительства, отражающего разнообразие страны и соблюдение Афганистаном своих международных обязательств, особенно в отношении борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, пишет Мишель.
Упоминание этих условий свидетельствует о том, что есть сомнения в готовности движения "Талибан"* их выполнять, отметил он.
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"Настоящий вопрос, увы, не в том, будут ли они соблюдать эти условия немедленно, полностью и устойчиво, а скорее в том, в какой степени можно будет их побудить к этому и с каким результатом. Мы должны использовать все доступные рычаги. Новый режим отрезан от денежных резервов афганского государства, и он захочет максимально сохранить внешние экономические связи. Гуманитарная помощь, в частности из Европы, будет иметь решающее значение для внутренней стабильности. Признание и сотрудничество с международным сообществом - жизненно важные цели для нового режима в Кабуле. Этот рычаг должен быть использован на благо афганского народа", - написал Мишель.
ЕС также необходимо взаимодействовать с соседними с Афганистаном странами и другими государствами в регионе. "Возможно, не все они разделяют наши демократические стандарты. Но они имеют реальное влияние на проблему, поэтому мы должны работать с ними", - сказал он.
* Террористическая организация, запрещена в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреГуманитарная помощьКабул (город)ТалибанАфганистанG7Шарль МишельЕвросовет
 
 
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