https://ria.ru/20210902/gumpomosch-1748430928.html

В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане

В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане - РИА Новости, 02.09.2021

В ЕС назвали новый вариант использования гумпомощи в Афганистане

Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана, поэтому ее можно использовать как один из элементов воздействия на РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T20:56

2021-09-02T20:56

2021-09-02T20:56

захват власти в афганистане талибами

в мире

гуманитарная помощь

кабул (город)

талибан

афганистан

g7

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана, поэтому ее можно использовать как один из элементов воздействия на новые власти в стране, считает глава Евросовета Шарль Мишель."Европа хочет продолжать оказывать гуманитарную помощь афганцам и поэтому должна участвовать в усилиях по достижению этой цели", - говорится в его заявлении.Важнейшим вопросом являются отношения с новым режимом в стране, отметил он. На виртуальной встрече лидеров G7 участники единогласно согласовали фундаментальные условия для такого взаимодействия: соблюдение прав человека, особенно женщин, девочек и меньшинств; формирование инклюзивного правительства, отражающего разнообразие страны и соблюдение Афганистаном своих международных обязательств, особенно в отношении борьбы с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, пишет Мишель.Упоминание этих условий свидетельствует о том, что есть сомнения в готовности движения "Талибан"* их выполнять, отметил он."Настоящий вопрос, увы, не в том, будут ли они соблюдать эти условия немедленно, полностью и устойчиво, а скорее в том, в какой степени можно будет их побудить к этому и с каким результатом. Мы должны использовать все доступные рычаги. Новый режим отрезан от денежных резервов афганского государства, и он захочет максимально сохранить внешние экономические связи. Гуманитарная помощь, в частности из Европы, будет иметь решающее значение для внутренней стабильности. Признание и сотрудничество с международным сообществом - жизненно важные цели для нового режима в Кабуле. Этот рычаг должен быть использован на благо афганского народа", - написал Мишель.ЕС также необходимо взаимодействовать с соседними с Афганистаном странами и другими государствами в регионе. "Возможно, не все они разделяют наши демократические стандарты. Но они имеют реальное влияние на проблему, поэтому мы должны работать с ними", - сказал он.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210902/pandzhsher-1748425721.html

https://ria.ru/20210902/afganistan-1748406107.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, гуманитарная помощь, кабул (город), талибан, афганистан, g7, шарль мишель, евросовет