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Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 2022 года
Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 2022 года - РИА Новости, 02.09.2021
Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 2022 года
Фонд президентских грантов начал прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на первый грантовый конкурс 2022 года, сообщили в пресс-службе фонда. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T10:55
2021-09-02T10:55
общество
фонд президентских грантов
россия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фонд президентских грантов начал прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на первый грантовый конкурс 2022 года, сообщили в пресс-службе фонда.Принять участие в конкурсе до 15 октября смогут организации из всех регионов России. Итоги будут подведены до 15 января 2022 года, а стартовать поддержанные проекты смогут уже 1 февраля.В рамках конкурса будет распределена первая часть из федерального бюджета для грантовой поддержки НКО в 2022 году, которая составляет 10,2 млрд рублей.Для НКО запланированы обучающие мероприятия по подготовке заявок. В разделе "Обучение" на сайте фонда опубликован график вебинаров на сентябрь. Их участники смогут пройти весь путь разработки проекта – от возникновения идеи до планирования мероприятий, формирования бюджета, а также разобрать нюансы составления заявки на основе подготовленного проекта. Первый вебинар состоится уже 2 сентября.Кроме того, впервые после пандемии фонд вернется к практике очных тренингов и семинаров. Анонсы всех мероприятий будут публиковаться в разделе "Обучение" и в социальных сетях фонда.В пресс-службе также отметили, что ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе можно найти на сайте в разделе "Центр поддержки".
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общество, фонд президентских грантов, россия
10:55 02.09.2021
 

Фонд президентских грантов начал прием заявок на первый конкурс 2022 года

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
CC0 / /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Фонд президентских грантов начал прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на первый грантовый конкурс 2022 года, сообщили в пресс-службе фонда.
Принять участие в конкурсе до 15 октября смогут организации из всех регионов России. Итоги будут подведены до 15 января 2022 года, а стартовать поддержанные проекты смогут уже 1 февраля.
В рамках конкурса будет распределена первая часть из федерального бюджета для грантовой поддержки НКО в 2022 году, которая составляет 10,2 млрд рублей.
Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
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Инносоциум и Фонд президентских грантов обсудят на ВЭФ работу с НКО
Для НКО запланированы обучающие мероприятия по подготовке заявок. В разделе "Обучение" на сайте фонда опубликован график вебинаров на сентябрь. Их участники смогут пройти весь путь разработки проекта – от возникновения идеи до планирования мероприятий, формирования бюджета, а также разобрать нюансы составления заявки на основе подготовленного проекта. Первый вебинар состоится уже 2 сентября.
Кроме того, впервые после пандемии фонд вернется к практике очных тренингов и семинаров. Анонсы всех мероприятий будут публиковаться в разделе "Обучение" и в социальных сетях фонда.
В пресс-службе также отметили, что ответы на большинство вопросов об участии в конкурсе можно найти на сайте в разделе "Центр поддержки".
 
ОбществоФонд президентских грантовРоссия
 
 
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