https://ria.ru/20210902/gidroenergetika-1748266371.html

В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала

В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала - РИА Новости, 02.09.2021

В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала

Только 23% гидроэнергетического потенциала освоено на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T04:15

2021-09-02T04:15

2021-09-02T04:15

экономика

дальний восток

алексей чекунков

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Только 23% гидроэнергетического потенциала освоено на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

дальний восток

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, дальний восток, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)