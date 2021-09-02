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В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала
В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала - РИА Новости, 02.09.2021
В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала
Только 23% гидроэнергетического потенциала освоено на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T04:15
2021-09-02T04:15
2021-09-02T04:15
экономика
дальний восток
алексей чекунков
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Только 23% гидроэнергетического потенциала освоено на Дальнем Востоке, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на ВЭФ.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, дальний восток, алексей чекунков, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
В Минвостокразвития рассказали об освоении гидроэнергетического потенциала
Глава Минвостокразвития Чекунков: в ДФО освоено только 23% гидроэнергетического потенциала