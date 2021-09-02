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Почти 95 тысяч человек приняли участие в программе "Дальневосточный гектар"
Почти 95 тысяч человек приняли участие в программе "Дальневосточный гектар" - РИА Новости, 02.09.2021
Почти 95 тысяч человек приняли участие в программе "Дальневосточный гектар"
Практически 95 тысяч человек получили землю по программе "Дальневосточный гектар", сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T13:15
2021-09-02T13:15
2021-09-02T13:15
экономика
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
дальневосточный гектар
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сен - РИА Новости. Практически 95 тысяч человек получили землю по программе "Дальневосточный гектар", сообщил вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев."Дальневосточный гектар". Мы продолжаем программу реализовывать. На днях будет 95 тысяч человек обеспечено дальневосточным гектаром", - доложил Трутнев президенту России Владимиру Путину на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).Как отметил вице-премьер, чаще всего люди берут землю под индивидуальное жилищное строительство, ведение сельского хозяйства, а также для бизнеса, отдыха и в целях рекреации.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210807/gektar-1744790233.html
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экономика, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, дальневосточный гектар, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
Почти 95 тысяч человек приняли участие в программе "Дальневосточный гектар"
Трутнев: почти 95 тысяч человек приняли участие в программе "Дальневосточный гектар"