https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748368714.html

Глава "Газпрома" назвал срок первых поставок по "Северному потоку — 2"

Глава "Газпрома" назвал срок первых поставок по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.09.2021

Глава "Газпрома" назвал срок первых поставок по "Северному потоку — 2"

"Газпром" пустит в Европу газ по трубопроводу "Северный поток — 2" уже в этом году, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.09.2021

2021-09-02T14:42

2021-09-02T14:42

2021-09-02T15:48

экономика

германия

евросоюз

газпром

алексей миллер

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Газпром" пустит в Европу газ по трубопроводу "Северный поток — 2" уже в этом году, заявил глава компании Алексей Миллер."Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток — 2" на европейский рынок", — сказал он на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтегазовой промышленности.Тот же срок ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) озвучил министр энергетики Николай Шульгинов.Компания в августе заявила, что объемы поставок по газопроводу в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

россия

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-02T14:42 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, германия, евросоюз, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, россия