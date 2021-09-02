Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210902/gazoprovod-1748368714.html
Глава "Газпрома" назвал срок первых поставок по "Северному потоку — 2"
Глава "Газпрома" назвал срок первых поставок по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 02.09.2021
Глава "Газпрома" назвал срок первых поставок по "Северному потоку — 2"
"Газпром" пустит в Европу газ по трубопроводу "Северный поток — 2" уже в этом году, заявил глава компании Алексей Миллер. РИА Новости, 02.09.2021
2021-09-02T14:42
2021-09-02T15:48
экономика
германия
евросоюз
газпром
алексей миллер
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0dd208b50e197975bcd81eef51a7c4d4.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Газпром" пустит в Европу газ по трубопроводу "Северный поток — 2" уже в этом году, заявил глава компании Алексей Миллер."Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток — 2" на европейский рынок", — сказал он на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтегазовой промышленности.Тот же срок ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) озвучил министр энергетики Николай Шульгинов.Компания в августе заявила, что объемы поставок по газопроводу в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров."Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-02T14:42
true
PT1M46S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603754996_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_698c801d8e2c3393c666009a955736e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, германия, евросоюз, газпром, алексей миллер, северный поток — 2, россия
14:42 02.09.2021 (обновлено: 15:48 02.09.2021)
 
Глава "Газпрома" назвал срок первых поставок по "Северному потоку — 2"

Глава "Газпрома" Миллер: первый газ по "Северному потоку — 2" пойдет в ЕС в этом году

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. "Газпром" пустит в Европу газ по трубопроводу "Северный поток — 2" уже в этом году, заявил глава компании Алексей Миллер.
"Хочу сразу отметить, что еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток — 2" на европейский рынок", — сказал он на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтегазовой промышленности.
Тот же срок ранее на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) озвучил министр энергетики Николай Шульгинов.
Компания в августе заявила, что объемы поставок по газопроводу в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубометров.
"Северный поток — 2" протянут из России в Германию, его мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год, он почти достроен. Большую часть существования проекта против него активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
ЭкономикаГерманияЕвросоюзГазпромАлексей МиллерСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15Несколько компаний заинтересовались участием в ESG-альянсе Сбербанка
06:13Пограничники Белоруссии: соседние страны ЕС нарушают международное право
06:10"Мир" рассказал о туристическом кешбэке для жителей Дальнего Востока
06:06Мантуров предложил надолго обнулить НДПИ для редкоземельных металлов
06:05Россотрудничество готово запустить работу в Афганистане
06:02Запуск почтовых беспилотников на Камчатке планируется к 2023 году
06:02Глава Россотрудничества попробовал себя в роли выпускающего РИА Новости
06:00В Арктике реализуют газохимический проект стоимостью 205 миллиардов руб
05:58Россия заняла 27 место в рейтинге стран по цифровизации
05:55МЭР намерено добиться признания системы верификации выбросов газов
05:51Опыт ФТИ распространят на проекты в Арктике, заявил Чекунков
05:50Рядом с Владивостоком построят новый город Спутник
05:46Сбербанк планирует нарастить розничные кредиты
05:44Широкополосный интернет появится в отдаленных районах Камчатки к 2023 году
05:38Ростуризм планирует привлечь молодежь на Дальний Восток
05:37Баимскую рудную зону обеспечат электричеством с помощью плавучих АЭС
05:34Чубайс рассказал об отраслях будущего для России
05:31Приамурье договорилось о реконструкции золото-извлекательной фабрики
05:26Геологоразведке дополнительно выделят 16,6 миллиарда рублей
05:24В Минвостокразвития рассказали, какими должны стать перевозки по Севморпути
Лента новостейМолния